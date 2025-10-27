A tavalyi U20-as világbajnok Joao Fonseca 2025 elején még nem volt a legjobb száz között a világranglistán, idén viszont a felnőttek között is menetelésbe kezdett. A brazil játékos februárban győzött az argentínai ATP 250-es tenisztorna döntőjében, majd mind a négy idei Grand Slam-versenyen nyert legalább egy mérkőzést, vasárnap pedig a spanyol Alejandro Davidovich Fokina elleni finálé 6:3, 6:4-es megnyerésével a bázeli ATP 500-as tornán is diadalmaskodott. A mindössze 19 éves Fonsecát hétfőtől már a 28. helyen jegyzik a világranglistán, a boldogságát pedig tetézte, hogy épp Svájcban, azaz példaképe, Roger Federer hazájában jött össze az eddigi legnagyobb sikere.

A brazil Joao Fonseca karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta a bázeli ATP 500-as tenisztorna megnyerésével

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Joao Fonseca édesanyja lopta el a show-t

A mérkőzés után Fonseca a szüleivel együtt ünnepelt, hosszasan ölelkeztek, majd a fiatal teniszező a díjátadó végén is beszélt róluk.

„A szüleim Brazíliából utaztak ide a nagybácsijaimmal együtt, Párizsban át kellett szállniuk, így nem sokkal a döntő kezdete előtt érkeztek. Elképesztő érzés, hogy ők is láthatták pályafutásom eddigi legnagyobb győzelmét!

Édesanyám kiskorom óta támogat, 11 éves koromtól kezdve utazik is velem, úgyhogy ezt a címet neki ajánlom"

– nyilatkozta a brazil tehetség.

A közös fotó idején ugyanakkor kijött belőle a tinédzser, és amikor pózolás közben az édesanyja megpuszilta őt, ő kínos pillanatokat okozva fintorgott és elhúzta az arcát. Ám Fonseca-anyuka ezután sem zavartatta magát: a labdaszedőkkel közös fényképezkedéshez készülve is boldogan lengette a brazil zászlót, majd ezután is mindent megtett, hogy a fiával együtt mutatkozzon, és ezáltal a siker részese legyen.

Joao Fonsecának sok ideje nem lesz pihenni, a tervek szerint ugyanis kedden már a párizsi mestertornán lép pályára Denis Shapovalov ellen – épp a kanadai játékos volt az, aki a döntő játszmában feladta ellene a bázeli tenisztorna negyeddöntőjét.