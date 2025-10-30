A szabály egyszerű: minden órában újra és újra le kell futni 6,7 kilométert. Aki nem ér be időben, kiesik. Aki beér, pihenhet pár percet, majd újra rajtol. Nincs célidő, nincs távlimit, csak az utolsó ember marad talpon. Ez a „backyard” (hátsó kert) futás filozófiája – és Fűrész Edit 76 órán át bírta.

Fűrész Edit 76 órán át futott Tennessee poklában

Fotó: Jacob Zocherman

„Közben van, amikor már nem is az ész irányít. Egyszerűen bekapcsol a daráló üzemmódom, és csak megyek…” – emlékezett vissza Fűrész Edit arra a versenyre, ahol megdöntötte a magyar csúcsot, és a női mezőnyben bronzérmes lett. A teljesítménye sporttörténeti: a harmadik legjobb női eredmény a világon, és egyben egy olyan lelki-emberi próbatétel, amit kevesen bírnának végig.

„Amióta először indultam egy ilyen versenyen, az volt az álmom, hogy egyszer kijussak ide, az eredeti helyszínre. Most végre ott futhattam, ahol ez az egész megszületett – tényleg olyan volt, mintha hazaértem volna.”

Fűrész Edit 76 órán át futott Tennessee poklában

A nappali pálya meredek, köves, gyökeres, erdei ösvény, éjjel viszont aszfalton haladnak a futók. A kettő közötti váltás, a hőingás, az alvásmegvonás, a fokozott koncentráció és a monotonitás együtt terheli szét a testet és az elmét.

Az első éjszakán vihar jött, mindenünk csuromvizes lett. Aztán jött a szél, majd a fagyosnak tűnő hajnalok. Itt tényleg nemcsak a kilométerekkel harcol az ember, hanem a természet minden elemével.”

Fűrész Edit civilben szoftvertervező, vagyis ülőmunkát végez, de ez sosem akadályozta abban, hogy esténként és hétvégén futócipőt húzzon. Edz, tanítványokat segít, és ha kell, a világ végére is elmegy futni – szó szerint.

A futás számomra nem menekülés, hanem az út. Magam felé és mások felé. És ezek a versenyek tanítanak meg a legtöbbre: kitartásra, alázatra és arra, hogy mindig csak a következő kört kell lefutni. Nem a századikat, nem a hetvenediket – mindig csak a soron következőt.”

Az ultrafutó Fűrész Edit emberfeletti teljesítményt nyújt

Fotó: Jacob Zocherman

A verseny alatt a magyar futó mindössze néhány perces alvásokkal próbálta újratölteni magát.

Volt, hogy húsz percet sikerült aludnom, máskor csak fél percet szundítottam ülve. Az éjszakai hidegben néha annyira vacogtam, hogy nem tudtam elaludni. De amikor a test már nem akart menni, az edzőm szavai segítettek: kevés nő jut el hetven óráig.

Ez a mondat telefonban hangzott el, hiszen a kinti segítőim felhívták az edzőmet, dr. Gál Tibort, a Runners Lab vezetőjét Budapesten. Eredményes húzás volt, mert mindez valahogy mindent helyre tett bennem.”