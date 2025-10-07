Live
A világ legismertebb extrémsportolói közé tartozó Felix Baumgartner július 17-én vesztette életét Olaszországban, amikor a motoros siklóernyőjével Porto Sant’Elpidio városában lezuhant. Az osztrák sportoló a helyszínen hunyt el, de a halálhoz vezető okok sokáig rejtve maradtak.

A fermói államügyész, Raffaele Iannella hivatalosan megerősítette: a halálos baleset emberi mulasztás következménye volt.

Kiderült Felix Baumgartner halálának oka: emberi mulasztás történt
Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / Sven Simon

Emberi hiba állt Felix Baumgartner halála mögött

Egy szakértői vizsgálat kimutatta, hogy 

Baumgartner siklóernyője kifogástalan állapotban volt, semmilyen műszaki hiba nem történt.  

A jelentés szerint a tragédia egy hirtelen magasságvesztés után kezdődött, amikor az ernyő „zuhanóspirálba” került. 

Baumgartner nem tudta kivezetni az ernyőt ebből a helyzetből. A visszaállításhoz folyamatos és határozott húzásra lett volna szükség a jobb kormányzsinóron – ám ez nem történt meg. Ennek következtében a pilóta elveszítette az irányítást, és a spirál megszakítására már nem volt lehetőség.  

A mentőernyő ugyan néhány pillanattal a földet érés előtt kinyílt, de az ütközés ereje így is halálosnak bizonyult. Korábbi információk szerint Baumgartner többek között súlyos gerincsérülést szenvedett.  

A vizsgálat tehát lezárult, az ügyészség kérte az eljárás megszüntetését. A hivatalos eredményt Baumgartner hozzátartozói is kézhez kapták, ami legalább részben választ ad a tragédia miértjére.  

Baumgartner 2012 októberében vált világhírűvé, amikor egy héliumos ballonból csaknem 39 kilométerrel a Föld felszíne fölül hajtott végre ejtőernyős ugrást. Ez volt akkoriban a legmagasabb emberes ballonrepülés és a valaha volt legmagasabb szabadesés. Maximális sebessége elérte az 1342,8 km/órát, ezzel áttörte a hangsebesség határát. Bár ezt a rekordot 2014-ben megdöntötték, bátor teljesítménye örökre beírta magát a sporttörténelembe.

