A fermói államügyész, Raffaele Iannella hivatalosan megerősítette: a halálos baleset emberi mulasztás következménye volt.

Kiderült Felix Baumgartner halálának oka: emberi mulasztás történt

Emberi hiba állt Felix Baumgartner halála mögött

Egy szakértői vizsgálat kimutatta, hogy

Baumgartner siklóernyője kifogástalan állapotban volt, semmilyen műszaki hiba nem történt.

A jelentés szerint a tragédia egy hirtelen magasságvesztés után kezdődött, amikor az ernyő „zuhanóspirálba” került.

Baumgartner nem tudta kivezetni az ernyőt ebből a helyzetből. A visszaállításhoz folyamatos és határozott húzásra lett volna szükség a jobb kormányzsinóron – ám ez nem történt meg. Ennek következtében a pilóta elveszítette az irányítást, és a spirál megszakítására már nem volt lehetőség.

A mentőernyő ugyan néhány pillanattal a földet érés előtt kinyílt, de az ütközés ereje így is halálosnak bizonyult. Korábbi információk szerint Baumgartner többek között súlyos gerincsérülést szenvedett.

A vizsgálat tehát lezárult, az ügyészség kérte az eljárás megszüntetését. A hivatalos eredményt Baumgartner hozzátartozói is kézhez kapták, ami legalább részben választ ad a tragédia miértjére.

Baumgartner 2012 októberében vált világhírűvé, amikor egy héliumos ballonból csaknem 39 kilométerrel a Föld felszíne fölül hajtott végre ejtőernyős ugrást. Ez volt akkoriban a legmagasabb emberes ballonrepülés és a valaha volt legmagasabb szabadesés. Maximális sebessége elérte az 1342,8 km/órát, ezzel áttörte a hangsebesség határát. Bár ezt a rekordot 2014-ben megdöntötték, bátor teljesítménye örökre beírta magát a sporttörténelembe.