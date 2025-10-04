A hegymászó Klein Dávid arról számolt be, hogy Nagy Márton csütörtök hajnalban kezdődő panaszai miatt műholdas telefonon konzultált orvosokkal, majd gyógyszeres kezelést nyújtott az alpinistának.

A magyar hegymászók nehéz napokat élnek át

Fotó: Klein Dávid/Facebook

Kórházban a hegymászók, tart a vizsgálat

Ezt követően a csütörtök reggeli órákban kezdeményezte a helikopteres mentést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, azonban akkor

a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter még nem tudott felszállni.

A tájékoztatás szerint Klein Dávid elkíséri alpinista társát a nepáli Pokhara városba és az alpinista állapotának javulása esetén egy-két napon belül együtt térnek majd vissza az alaptáborba.

A legfrissebb hírek szerint ez sikerült, fel tudott szállni a helikopter, amely elvitte Nagy Mártont és Klein Dávidot a pokharai kórházba. Klein Dávid közösségi oldalán jelenleg elérhető utolsó posztban úgy írt, hogy amint lesz friss hír Nagy Márton állapotáról, akkor azt természetesen meg fogják osztani.

Amennyiben Nagy Márton képtelen lenne folytatni az expedíciót, Klein Dávid egyedül kísérli majd meg elérni oxigénpalack használata nélkül a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát. A két hegymászó szeptember 16-án érte el a nepáli Dhaulagiri hegycsúcs 4750 méter magasan fekvő alaptáborát. Céljuk az volt, hogy magashegyi teherhordók segítsége és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy csúcsát. Az elmúlt hetekben két sikeres akklimatizációs kört hajtottak végre a hegyen.