A svéd óriás és a hegyei

1990-ben részt vett a pakisztáni Muztagh Tower (7 284 m) megmászásában, ami különösen nehéz, meredek, jég- és kőfalakkal tagolt csúcs. Bár nem minden próbálkozása végződött sikerrel, Kropp neve egyre ismertebb lett a nemzetközi hegymászó közösségben. Kitartása, független szemlélete és az, hogy mindig a természet iránti mély tisztelettel mászott, sokak számára példát jelentett. A hegymászásra, az expedícióira keményen és sokszor elég érdekesen készült, például a görkorcsolyázás az egyik módszere volt, mert szerinte ez stimulálta az egész test mozgását, beleértve a karokat és a lábakat is, ami szükséges a nagy magasságban való mászáshoz. Természetesen az edzésprogramjában ezen kívül szerepelt a futás és súlyemelés is.

A különc mászóra a világ azonban igazán csak 1996-ban figyelt fel. Ekkor vágott bele abba az expedícióba, amely igazi, halhatatlan legendává tette.

Svédországból biciklivel indult el Nepálba, több mint 12 000 kilométert megtéve, hogy saját erejéből érje el a világ legmagasabb hegyét, a Mount Everestet. Minden felszerelését – több mint 100 kilogrammnyi súlyt – maga vitt magával kerékpáron, és útközben nem vett igénybe kísérőautót vagy külső segítséget.

Ez az önellátó szemlélet nemcsak fizikai kihívás volt, hanem egyfajta etikai állásfoglalás is: Kropp szerint az igazi kaland csak akkor teljes, ha az ember a saját erejéből, technikai segédeszközök és mesterséges segítség nélkül hódítja meg a természetet.

A világhírűvé vált bicikli, ami eljutott Nepálba

A kerékpár és az út kapcsán, hogy a biciklije még felhasználóbarátabb legyen, mint egy hegyikerékpár, lámpákat szerelt fel és kicserélte a sebességváltót. A nepáli utazás összesen négy hónap és hat napig tartott, amelynek során többek között Románián, Törökországon, Kazahsztánon és Pakisztánon keresztül utazott. A súlycsökkentés érdekében úgy döntött, hogy csak egy pár alsóneművel elboldogul, ennek ellenére hatalmas mennyiségű poggyászt kellett szállítania. Az ételek kivételével mindent magával vitt, amire szüksége volt, egészen az Everest aljáig, ami 12 400 km távolságra volt. Az utazása során éttermeket és más vendéglátóhelyeket látogatott meg, hogy megtalálja a lehető legjobb ételeket.

Egy levélben adott interjúban kijelentette: „Mindent megettem”, de mégis sikerült majdnem 10 kg-ot fogynia. 132 defektet javított, majdnem elütötték (szándékosan), a helyiek zaklatták, kinevették, kutyák üldözték, kövekkel dobálták, és baseball ütővel verték meg, hogy csak néhányat említsünk a vele történt események közül az útja során.

Amellett, hogy segítség nélkül kerékpárral eljutott Nepálba, célja az volt, hogy egyedül mássza meg az Everestet, pótlólagos oxigén és a serpák segítségének igénybevétele nélkül. Május 3-án, alig néhány száz méterre a csúcstól, rájött, hogy térdig érő hóban áll, és emiatt nehezen tud továbbhaladni. Bár már sötétedett, attól tartott, hogy csapdába esik, és nem akart sötétben leereszkedni. Folytathatta volna az utat, mert rögzített kötelek segítették volna, de ösztönei azt súgták, hogy ne tegye, ezért megfordult és visszatért a táborba. Aztán amíg a táborban pihent többedmagával, katasztrófa történt. Óriási hóvihar csapott le az Everestre, amely nyolc hegymászó halálát okozta. Ez az esemény az Everest-katasztrófaként ismert, és Jon Krakauernek ihletet adott a bestseller könyv, az „Into Thin Air” megírásához. A hegymászók mentése során Kropp segítette a mentőcsapatot, ugyanakkor ezután sem tett le arról, hogy elérje a célját.