A 22 éves játékos a második szettben hirtelen megállt, majd láthatóan fájdalmasan a lábához kapott. Az orvosi stáb azonnal a segítségére sietett, de Holger Rune már ekkor tudta, hogy komoly baj történt.

Holger Rune segítséggel tudta csak elhagyni a pályát

Fotó: ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY

A The Sun szerint a dán játékos a fizioterapeutájának ezt mondta: „Hallottam, ahogy pattan az Achillesem.”

A jelenet után Rune a kispadon ült, a lábát egy táskára helyezte, és könnyek között próbálta feldolgozni a történteket. Edzője és csapata is döbbenten figyelte, ahogy a játékos segítséggel, sántikálva hagyja el a pályát.

A sérülést látva a közönség is elnémult, majd hosszú taps kísérte Rune távozását.

Súlyosan megsérülhetett Holger Rune

A dán világsztár már a mérkőzés előtt is a korábbi izomsérülésével bajlódott, ennek ellenére vállalta a játékot. A mostani eset azonban jóval komolyabbnak tűnik: minden jel arra utal, hogy az Achilles-ín sérülhetett meg.

Az orvosi szakirodalom szerint egy teljes szakadás esetén a felépülés legalább négy-hat hónapot vesz igénybe, és egy élsportoló esetében ez akár hosszabb is lehet.

Rune ezzel kénytelen volt feladni a mérkőzést, és elveszítette az esélyét a stockholmi címre.

A rajongói együttéreznek vele

A drámai jeleneteket követően a közösségi médiát elárasztották a támogató üzenetek. „Ez szívszorító. Annyira jól játszott az utóbbi hetekben” – írta egy rajongó. „Ha valóban az Achilles-ina sérült meg, az nagyon hosszú kihagyást jelenthet. Kitartást, Holger!” – üzente egy másik szurkolója.

Rune számára ez már a második komolyabb megpróbáltatás rövid időn belül: a sanghaji tornán is orvosi ellátásra szorult, miután extrém hőségben kellett játszania. Akkor a fizikai kimerültség miatt kért ápolást, és

a játékos azóta is hangsúlyozza, hogy a versenynaptár és a körülmények túlterhelik a játékosokat.

Most azonban minden bizonnyal hosszabb kényszerpihenő vár rá. Csapata a meccs után egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást, de a jelek szerint a világranglista-11. Rune számára véget ért az idei szezon.