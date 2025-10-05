John Cena 1977. április 23-án született a Massachusetts állambeli West Newbury-ben egy öt gyermekes család második gyermekeként. Bár ma már a világ egyik legismertebb sportolója és színésze, gyermekkora korántsem volt könnyű. Iskolás éveiben gyakran vált zaklatás áldozatává, sokszor csúfolták külseje és viselkedése miatt. Ezek a negatív élmények azonban nem törték meg, éppen ellenkezőleg, arra ösztönözték, hogy megerősödjön és megtanuljon kiállni önmagáért. Nem meglepő módon már fiatalon súlyzózni kezdett, és hamar kialakult benne a fegyelem és a kitartás iránti igény, amely később az egész életét meghatározta.

John Cena idén elbúcsúzik a pankráció világától, legalábbis a ringtől

John Cena a sportnak sokat köszönhet

Tanulmányait először a Central Catholic középiskolában kezdte, majd a Cushing Academy nevű bentlakásos középiskolában folytatta. Később a Springfield College hallgatója lett, ahol testnevelés és élettan szakon diplomázott. Az egyetemi évek alatt amerikaifoci-játékosként is aktív volt, sőt a csapat kapitányává is megválasztották. A diploma megszerzése után Kaliforniába költözött, hogy testépítőként próbáljon szerencsét. A mindennapokban, hogy eltartsa magát limuzinsofőrként és edzőtermi alkalmazottként dolgozott, miközben egyre komolyabban foglalkozott azzal a gondolattal, hogy pankrátorrá válik.

Első lépéseit az Ultimate Pro Wrestling (UPW) szervezetben tette meg, ahol a „The Prototype” néven mutatkozott be. Különleges kisugárzása és fizikai ereje hamar felkeltette a világ jelenleg is vezető pankrátor szervezetének, a WWE-nek (World Wrestling Entertainment) figyelmét, így 2001-ben aláírt az Ohio Valley Wrestlinggel (OVW), amely a WWE „keltető” szervezeteként működött. Ott megszerezte a nehézsúlyú bajnoki övet is, és már világosan látszott, hogy nagy jövő áll előtte. 2002. június 27-én debütált a SmackDown TV-műsorában egy igazi legenda, a korábbi világ- és olimpiai bajnok birkózó Kurt Angle ellen. Bár a mérkőzést elvesztette, teljesítménye óriási hatást gyakorolt a közönségre és a szakmára.

A pankráció – amit sokan a WWE-vel azonosítanak – egy rendkívül különleges műfaj, mert a sport és a színház sajátos keveréke. A mérkőzések kimenetele előre meg van írva, a történetek (storyline-ok) előre megtervezettek, ugyanakkor a ringben bármi megtörténhet. Olyan ez, mint egy akciófilm forgatása, csak itt minden jelenetet egyszer lehet felvenni. Minden pankrátor egy karaktert játszik el. Van, aki a hőst (face), más a másik oldali szereplőt (heel, azaz a gonoszt) testesíti meg. A nézők ezért nemcsak a mozdulatok, hanem a történetek miatt is követik a műsort.