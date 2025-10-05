John Cena 1977. április 23-án született a Massachusetts állambeli West Newbury-ben egy öt gyermekes család második gyermekeként. Bár ma már a világ egyik legismertebb sportolója és színésze, gyermekkora korántsem volt könnyű. Iskolás éveiben gyakran vált zaklatás áldozatává, sokszor csúfolták külseje és viselkedése miatt. Ezek a negatív élmények azonban nem törték meg, éppen ellenkezőleg, arra ösztönözték, hogy megerősödjön és megtanuljon kiállni önmagáért. Nem meglepő módon már fiatalon súlyzózni kezdett, és hamar kialakult benne a fegyelem és a kitartás iránti igény, amely később az egész életét meghatározta.
Tanulmányait először a Central Catholic középiskolában kezdte, majd a Cushing Academy nevű bentlakásos középiskolában folytatta. Később a Springfield College hallgatója lett, ahol testnevelés és élettan szakon diplomázott. Az egyetemi évek alatt amerikaifoci-játékosként is aktív volt, sőt a csapat kapitányává is megválasztották. A diploma megszerzése után Kaliforniába költözött, hogy testépítőként próbáljon szerencsét. A mindennapokban, hogy eltartsa magát limuzinsofőrként és edzőtermi alkalmazottként dolgozott, miközben egyre komolyabban foglalkozott azzal a gondolattal, hogy pankrátorrá válik.
Első lépéseit az Ultimate Pro Wrestling (UPW) szervezetben tette meg, ahol a „The Prototype” néven mutatkozott be. Különleges kisugárzása és fizikai ereje hamar felkeltette a világ jelenleg is vezető pankrátor szervezetének, a WWE-nek (World Wrestling Entertainment) figyelmét, így 2001-ben aláírt az Ohio Valley Wrestlinggel (OVW), amely a WWE „keltető” szervezeteként működött. Ott megszerezte a nehézsúlyú bajnoki övet is, és már világosan látszott, hogy nagy jövő áll előtte. 2002. június 27-én debütált a SmackDown TV-műsorában egy igazi legenda, a korábbi világ- és olimpiai bajnok birkózó Kurt Angle ellen. Bár a mérkőzést elvesztette, teljesítménye óriási hatást gyakorolt a közönségre és a szakmára.
A pankráció – amit sokan a WWE-vel azonosítanak – egy rendkívül különleges műfaj, mert a sport és a színház sajátos keveréke. A mérkőzések kimenetele előre meg van írva, a történetek (storyline-ok) előre megtervezettek, ugyanakkor a ringben bármi megtörténhet. Olyan ez, mint egy akciófilm forgatása, csak itt minden jelenetet egyszer lehet felvenni. Minden pankrátor egy karaktert játszik el. Van, aki a hőst (face), más a másik oldali szereplőt (heel, azaz a gonoszt) testesíti meg. A nézők ezért nemcsak a mozdulatok, hanem a történetek miatt is követik a műsort.
Cena karrierje gyorsan ívelt felfelé. 2004-ben megszerezte első bajnoki övét, az Egyesült Államok Bajnoki Címet, miután a WrestleMania 20-on (a WM a legnagyobb esemény a WWE életében, egyfajta fő műsor)
legyőzte a hatalmas fizikai méreteiről ismert Big Show-t (213 cm-hez majd 200 kg is társult). Vele kapcsolatban később készült egy interjú, amelyben az óriás elmondta, hogy sok pankrátorral küzdött meg a pályafutása során, de Cena volt mind közül a legerősebb.
Egy évvel később, a WrestleMania 21-en John „Bradshaw” Layfieldet is megverte, és ezzel először nyerte el a WWE Championship övet. Ekkortól kezdve gyakorlatilag a WWE egyik arcává vált, a cég vezető sztárja lett. Karaktere ekkor még a „Doctor of Thuganomics” volt, amelyben rap-stílusú beszédeivel, szlengjeivel és laza viselkedésével hódította meg a közönséget. Később azonban fokozatosan a „Never Give Up”, azaz "Soha ne add fel" filozófia képviselője lett, amely évtizedekre meghatározta a róla kialakult képet.
2006-ban emlékezetes rivalizálásba keveredett Edge-dzsel. A kettőjük közötti ellenségeskedés csúcspontja a 2006-os Unforgiven gála TLC-mérkőzése volt, ahol Cena legyőzte Edge-et Torontóban, a hazai közönsége előtt, és visszaszerezte a WWE bajnoki övet. 2007-ben Shawn Michaels-szel vívott hosszú, technikás mérkőzést a WrestleMania 23 fő eseményeként, amelyet sokan a modern korszak egyik legjobb összecsapásának tartanak.
Pályafutásának egyik legemlékezetesebb pillanata 2008 januárjában történt: súlyos mellizomsérüléséből szinte emberfeletti gyorsasággal felépülve visszatért a Royal Rumble gálára, és a 30. helyről belépve megnyerte a viadalt.
A Royal Rumble lényege, hogy jellemzően egy-két percenként új pankrátor érkezik a ringbe, ahol az nyer, aki végül kitakarítja a szorítóból az összes riválist, magyarán csak ő marad talpon a ringben.
A következő években Cena számos legendás ellenféllel küzdött. Randy Orton, Batista, CM Punk, valamint The Rock is mind-mind fontos állomások voltak karrierjében.
2018-ban a WrestleMania 34-en kihívta az ikonikus The Undertakert, azaz a "Halott embert", a 208 cm magas és 150 kg-os óriást, aki három évtizeden át a szakma egyik legjobbja volt és rendkívül hosszú ideig volt veretlen a WM-ek történetében. Bár a mérkőzés rövidre sikerült, és Undertaker könnyedén legyőzte, a találkozás a két legenda között mégis emlékezetes maradt.
2024-ben Cena bejelentette, hogy 2025 végén visszavonul az aktív versenyzéstől. A búcsúéve során egyre ritkábban, de annál emlékezetesebben lép ringbe.
2025 áprilisában, a WrestleMania 41-en történelmet írt: legyőzte Cody Rhodest, és ezzel megszerezte a 17. világbajnoki címét, amivel megdöntötte Ric Flair addigi 16 címes rekordját. Ez a diadal méltó koronája lett pályafutásának, és örökre beírta nevét a pankráció történetébe.
John Cena azonban nemcsak a ringben vált legendává. A WWE mellett sikeres karriert épített Hollywoodban is. Első filmes szerepeit a WWE által gyártott akciófilmekben kapta, mint a The Marine (2006) és a 12 Rounds (2009). Később azonban a vígjátékokban is kipróbálta magát, például a Trainwreck (2015) és a Blockers (2018) című filmekben, ahol humoros oldalát mutatta meg. Komolyabb szerepeket is kapott, például:
Legnagyobb áttörését azonban a The Suicide Squad (2021) és a belőle készült Peacemaker sorozat hozta, amelyben komikus, de drámai elemeket is felvonultató karakterével világszerte elismerést szerzett. Az IMDb-n 100-nál is több produkció kapcsolódik a nevéhez, olyan kasszasikerekben is szerepelt, mint a Megjött apuci!.
Magánélete ugyan kevésbé volt zökkenőmentes, de Cena mindig igyekezett őszinte maradni. Első házassága 2012-ben válással végződött, majd hosszú kapcsolatot folytatott Nikki Bellával, de végül nem házasodtak össze. 2020-ban vette feleségül Shay Shariatzadeh kanadai mérnöknőt, akivel a mai napig boldog házasságban él. Sokáig nyíltan vállalta, hogy nem szeretne gyermeket, mert úgy érezte, nem tudná teljes felelősséggel vállalni az apaszerepet. Bár emiatt sok kritikát kapott, őszintesége és következetessége miatt tisztelet övezte.
Ami igazán különlegessé teszi John Cenát, az jótékonysági munkássága. A Make-A-Wish Foundation révén több mint 650 beteg gyermek kívánságát teljesítette, ezzel világrekordot állítva fel.
Nemcsak részt vett eseményeken, hanem szívből fordult a gyerekek felé, és minden találkozón igyekezett különlegessé tenni számukra a pillanatot. Számtalan alkalommal adott vissza a közösségnek, és sokszor névtelenül segített. Nem véletlen, hogy sokak számára igazi példakép, nemcsak sportolóként, hanem emberként is.
Ikonikus kézmozdulata, a „You Can’t See Me”, azaz „A nem láthatsz engem”, világszerte ismert. Érdekesség, hogy ez eredetileg viccként indult, testvére javaslatára, de végül Cena védjegyévé vált. Zenei téren is kipróbálta magát: 2005-ben kiadott rap albuma, a You Can’t See Me a Billboard 200-as listán a 15. helyig jutott. Edzésprogramja legendásan szigorú, sosem dohányzott, ritkán fogyaszt alkoholt, és mindig példát mutatott a fegyelemből. Bár a közönség reakciói gyakran vegyesek voltak – egyszerre zúgott a „Let’s go Cena!” (Hajrá, Cena!) és a „Cena sucks!” (Cena szívás!) rigmus –, ő mindig pozitívan állt ehhez, mondván: „Ha reagálnak rám, akkor elértem a célomat.”
Budapestet kétszer is bevette a szupersztár, időrendben még 2015-ben volt itt először, mint pankrátor, nem mellesleg a WWE is ekkor mutatta meg magát először Magyarországon. A Papp László Sportarénába pillanatok alatt elkeltek a jegyek, Cena pedig az est fénypontja volt, már a bevonulása alatt majd felrobbant az aréna, hát még akkor, mikor egy nagy meccs után legyőzte ellenfelét a ringben. Tíz évvel később pedig egy filmforgatás kapcsán töltött hosszabb időt a magyar fővárosban, és még az akciójelenetek közben is képes volt arra időt szakítani, hogy a rajongóival közös képet készítsen.
John Cena öröksége megkérdőjelezhetetlen. Egy zaklatott kisfiúból, aki erős akart lenni, a világ egyik legnagyobb pankrátora és szupersztárja lett. Tizenhét világbajnoki címével rekordot döntött, Hollywoodban is komoly nevet szerzett, és emberségével több ezer gyermek és rajongó életét tette jobbá. Szlogenje, a „Never Give Up” nemcsak egy marketingfogás, hanem valódi életfilozófia, amely példát mutat mindenkinek. Decemberig még néhányszor láthatjuk a ringben, élvezzük ki minden pillanatát, mert nem minden évben születik ilyen különleges klasszis a pankráció világában.