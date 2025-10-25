A hetedik danos japán mester a shotokan stílusirányzat egyik legismertebb és legelismertebb alakja közvetlen stílusa, hatalmas tudása és sokoldalú szakértelme miatt, amelyet láttatóan át is tud adni a tanítványainak. Naka Sensei az életét már jó ideje a karatetudásának csiszolására, valamint a megszerzett ismeretek átadására fordítja, szerte a világon tanítja a lelkes karatékákat. Nem mellesleg hihetetlen népszerűségének és ügyességének is köszönhetően olyan filmekben is szerepelt, mint a "Fekete öv" (Kuro Obi), High Kick Girl! vagy a Karate Girl. Naka mester még az iskolában ismerkedett meg ezzel a harcművészeti ággal, majd az egyetemen is folytatta ez irányú tanulmányait. A versenyeken is kiválóan szerepelt, hogy mást ne mondjunk a 35. JKA Össz. Japán Karate Bajnokságon (nyílt verseny, nagyjából olyan, mint egy világbajnokság) első helyezett lett a kumite (szabad küzdelem) kategóriában, de ezen kívül is voltak dobogós helyezései világversenyeken. Nos, ő tanított Budapesten október 9-11. között.

Naka mester a shotokan karate egyik legelismertebb alakja

Fotó: Magyar JKA Karate Szövetség

A karate egyik legjobbjától lehetett tanulni

Három napon át, összesen 8 edzésen követhették a tanítványok Naka mester sajátos példáit, budo felőli megközelítéseit, mindenre részletre kiterjedő példáit. A nemzetközi edzőtábort követően Krepsz Jánossal, a Magyar JKA Karate Szövetség hetedik danos elnökével beszélgettünk:

Min volt a hangsúly a táborban?

Az úgynevezett „Budo-karate”, a karate technikák budo elvek szerinti megközelítése, gyakorlása volt a fő cél. Ezen kívül hangsúlyt kaptak a búdóban fontos alapelvek, és folyamatos összehasonlítást kaptunk a sportkaratéra jellemző végrehajtási módokkal.

Hány országból, mennyi résztvevő érkezett Budapestre?

190 karatés tanulhatott a mestertől, akik mintegy 9 nemzetet képviseltek, köztük természetesen a legtöbben a magyarok voltak.

Miért jó ez a hazai karatésoknak, hogy autentikus, japán oktatóktól tanulhatnak?

A karate egy eléggé vizuális, vizuálisan könnyebben megérthető és követhető gyakorlási forma. Ezt a fajta, a működés legkisebb részleteit is tartalmazó példákon bemutató tanítást a japán mesterektől lehet a legjobban elsajátítani. Naka Sensei ennek a mesteri oktatója, aki minden testrészét – külön-külön, és együtt is – képes mozgatni, együtt dolgoztatni, egy cél, egy nagyobb hatás érdekében használni. Igazi élmény látni, milyen könnyedséggel aktivizálja a teljes testét.