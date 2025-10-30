„Hogy tehették ezt veled?” – reagált a szövetség a magyar olimpikon meghurcolására

Live
A Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nem helyezte hatályon kívül a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság (CAS) Kenderesi Tamást elmarasztaló döntését, így az olimpiai bronzérmes magyar úszó négyéves eltiltása ezzel jogerőssé vált. A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) a közösségi oldalán egy videóval reagált Kenderesi Tamás doppingügyére.

A 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnok, 2016-ban Rio de Janeiróban 200 méter pillangón bronzérmes magyar úszónak február végén emelkedett jogerőre doppingvétség miatt első fokon kiszabott négyéves eltiltása, miután a nemzetközi sportdöntőbíróság (CAS) elutasította az úszó fellebbezését és helyben hagyta a Magyar Antidopping Csoport elsőfokú, elmarasztaló döntését. Kenderesi Tamás a meggyanúsítása óta tagadja, hogy valaha is tiltólistán szereplő teljesítményfokozó készítményt használt volna, annak ellenére is, hogy felajánlották neki, hogy amennyiben elismeri a doppingvádat, úgy kisebb mértékű büntetést kap.

Kenderesi Tamás és Milák Kristóf 2021-ben
Kenderesi Tamás és Milák Kristóf 2021-ben a tokiói olimpián
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A magyar szövetség kiáll Kenderesi Tamás mellett

A Magyar Úszószövetség a hivatalos Facebook-oldalán közzé tett egy korábban még nem látott videót, amelyen Kenderesi Tamás arról beszél, hogy mit jelent számára az a pillanat, amikor az olimpián a rajtkövön mozdulatlanul állva meghallja a rajtjelet – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Gyerekek, amikor az olimpián vagyunk, és amikor felállunk a rajtkőre, és elhangzik, hogy »take your marks«, akkor egy gondolat van bennem: az, hogy ezért élünk, erre születtünk, gyerekek

– mondja, majd üvölti a kamerába Kenderesi.

A magyar szövetség bejegyzésében dühös hangulatjeleket használva foglalt állást emellett, hogy mit gondol az ügyről.

„És még mindig nem tudjuk megemészteni – hogy tehették ezt veled, Kenderesi Tomi?!... Veled vagyunk!” – írta posztjában a MÚSZ, amiből világosan kiderül, mennyire felháborítónak tartja Kenderesi meghurcolását.

A 28 éves úszó 2022 októberében kapott értesítést arról, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később eltiltották. 

