A pereskedésben a svájci hatóság pontról pontra mindenben a Magyar Antidopping Csoportnak (HUNADO) adott igazat, amely most a tartozásának rendezését várja az úszóválogatott egykori büszkeségétől, Kenderesi Tamástól.

Kenderesi Tamás nem lehet boldog a döntés után

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Kenderesi Tamás négyéves eltiltása jogerőre emelkedett

Az utolsó kapu is bezárult az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás előtt, aki a meggyanúsítása óta kitartóan tagadja, hogy valaha is tiltólistán szereplő teljesítményfokozó készítményeket használt, vagy módszereket alkalmazott volna.

A pécsi úszó védekezését első fokon a magyar nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) Doppingbizottsága utasította el, amely négyéves eltiltással sújtotta, fellebbezésével pedig másodfokú hatóságként a CAS, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság foglalkozott. Ez utóbbi háromtagú választott döntéshozó testületében egy-egy angol és német szakember mellett a Kenderesi által jelölt magyar jogász, Dr. Pákay Péter is helyet kapott.

Mivel a remélt fordulat nem következett be, az eltiltás jogerőre emelkedett, ám ez sem tántorította el a magyar sportolót képviselő ügyvédet, Dr. Hergenröder Tamást attól, hogy a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz forduljon, mégpedig a CAS által meghozott ítélet hatályon kívül helyezésének reményében, illetve a végrehajtás halasztó hatályának engedélyezését kérelmezve.

Hiába hangoztatta a versenyzéssel már régen felhagyott magyar sportember jogi képviselője, hogy a CAS ítélkezői előtt csak egy csatát veszítettek el, a háborút viszont még megnyerhetik, egy újabb fájdalmas és fölöttébb költséges fiaskó következett.

Vesztesből ezúttal sem lett kártérítésre jogosult nyertes. Más „csatatéren” talán következhet még váratlan esemény, de a peres ügy sporttal kapcsolatos részére már pont került.

Senki sem gondolt arra 2016-ban, amikor a boldogságban úszó Kenderesi 19 évesen olimpiai bronzérmet nyert Rióban, hogy hat évvel később doppingvétség gyanújába keveredik, ügyvédet kell fogadnia, pereskedésbe beleállnia, és olyan költekezésbe kezdeni, ami a családi vagyont is megterhelte.