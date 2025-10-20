Live
Itt a vége. Hiába az újabb erőfeszítés és a nem kis költekezés, a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nem helyezte hatályon kívül a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság (CAS) Kenderesi Tamást elmarasztaló döntését, az olimpiai bronzérmes úszó négyéves eltiltása ezzel jogerőre emelkedett.

A pereskedésben a svájci hatóság pontról pontra mindenben a Magyar Antidopping Csoportnak (HUNADO) adott igazat, amely most a tartozásának rendezését várja az úszóválogatott egykori büszkeségétől, Kenderesi Tamástól.

Kenderesi Tamás nem lehet boldog a döntés után
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Kenderesi Tamás négyéves eltiltása jogerőre emelkedett

Az utolsó kapu is bezárult az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás előtt, aki a meggyanúsítása óta kitartóan tagadja, hogy valaha is tiltólistán szereplő teljesítményfokozó készítményeket használt, vagy módszereket alkalmazott volna.

A pécsi úszó védekezését első fokon a magyar nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) Doppingbizottsága utasította el, amely négyéves eltiltással sújtotta, fellebbezésével pedig másodfokú hatóságként a CAS, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság foglalkozott. Ez utóbbi háromtagú választott döntéshozó testületében egy-egy angol és német szakember mellett a Kenderesi által jelölt magyar jogász, Dr. Pákay Péter is helyet kapott.

Mivel a remélt fordulat nem következett be, az eltiltás jogerőre emelkedett, ám ez sem tántorította el a magyar sportolót képviselő ügyvédet, Dr. Hergenröder Tamást attól, hogy a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz forduljon, mégpedig a CAS által meghozott ítélet hatályon kívül helyezésének reményében, illetve a végrehajtás halasztó hatályának engedélyezését kérelmezve.

Hiába hangoztatta a versenyzéssel már régen felhagyott magyar sportember jogi képviselője, hogy a CAS ítélkezői előtt csak egy csatát veszítettek el, a háborút viszont még megnyerhetik, egy újabb fájdalmas és fölöttébb költséges fiaskó következett.

 Vesztesből ezúttal sem lett kártérítésre jogosult nyertes. Más „csatatéren” talán következhet még váratlan esemény, de a peres ügy sporttal kapcsolatos részére már pont került.  

Senki sem gondolt arra 2016-ban, amikor a boldogságban úszó Kenderesi 19 évesen olimpiai bronzérmet nyert Rióban, hogy hat évvel később doppingvétség gyanújába keveredik, ügyvédet kell fogadnia, pereskedésbe beleállnia, és olyan költekezésbe kezdeni, ami a családi vagyont is megterhelte.

Silver medalist Hungary's Tamas Kenderesi (L), Gold medalist Hungary's Kristof Milak pose for a 'selfie' photo after posing on the podium during the medal ceremony for the Men's 200m butterfly swimming final at the Tollcross swimming centre during the 2018 European Championships in Glasgow on August 5, 2018. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Kenderesi és Milák itt még együtt mosolyognak 
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Dr. Tiszeker Ágnes nyilatkozott a Kenderesi-ügyről

Az események precedensértékű sorozatáról Dr. Tiszeker Ágnes elsőként a Kenderesi-ügyet a kezdetetektől követő SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozott.

Nem az ismert sportoló személye miatt emelkedik ki Kenderesi ügye azon számos doppingeset közül, amelyekkel a múltban a HUNADO foglalkozott, hanem mert ez az első, így precedens értékű biológiai útlevél pozitív eset Magyarországon, amelyben a sportoló biológiai útlevelének hematológiai paramétereiben kimutatott eltérések szolgáltak bizonyítékként. Végig kellett menni a biológiai útlevél eljárás minden lépcsőfokán, és nem csak az orvosi szakértői kérdéseken, hanem a jogi eljárás menetén is, ami számunkra is teljesen új volt. A sportoló sokféle védekezést mutatott be, 

így az ügye minden lehetséges jogi fórumot megjárt, de mindegyik, szám szerint három döntőbíróság is a HUNADO-nak adott igazat, így a doppingvétség elkövetésének ténye egyértelművé vált, az eltiltás pedig jogerőssé - nyilatkozta  az SzPress Hírszolgálatnak Dr. Tiszeker Ágnes, akit 2004-ben, a csúfos athéni dopping fiaskó után kértek fel a Magyar Antidopping Csoport vezetésére és átszervezésére, ami akkor még a Magyar Sporttudományi Társaság alá tartozott és csak 2007-ben vált önálló intézménnyé.

„Fontos tudnivaló, hogy az említett eljárást, beleértve a biológiai paraméterek eltérésének szakértését és a doppingvétség gyanújának megállapítását lépésről lépésre szigorúan szabályozza a WADA Kódex, még a hematológus szakértőket sem a HUNADO választotta ki, hanem a WADA jelölte ki a számunkra. Közvetlen kapcsolatot sem alakíthattunk ki az ausztriai Seibersdorfban működő WADA Laborban található Sportolói Biológiai Útlevél Bizottsággal (APMU)” - folytatta a HUNADO vezetője.

Felmerül a kérdés: mi indokolta azt, hogy a WADA három egymástól függetlenül tevékenykedő szakértőre bízta a sportoló biológiai útlevelében talált – vérdoppingra utaló – eltérések elemzését?

Ez a kötelező érvényű WADA szabály. Mindig három szakértő vesz részt az eljárásban, akiket a WADA jelöl ki, és lehetőleg úgy, hogy három különböző országból érkezzenek. Egymástól függetlenül kell dolgozniuk, majd véleményt mondaniuk. 

A szakértők csak a mintavételek eredményeit és a biológiai paramétereket látják, a sportoló személyazonossága titok számukra. Abban az esetben, ha mindhárman kijelentik, hogy "likely doping" - onnantól indul az eljárás, ekkor kell tájékoztatni a sportolót és felszólítani, hogy indokolja meg, mi okozza az eltérést a biológiai paramétereiben. Minden orvosi vagy egyéb védekezést a szakértők külön-külön véleményeznek, ennek az összegzése az APMU feladata. Magyar szakértő a mi részünkről nem vett részt az eljárásban, a három külföldi viszont mindvégig tartotta magát ahhoz, hogy a doppingvétség elkövetése egyértelműen megtörtént.”

A magyar sportoló nem nyugodott bele a négy éves - pályafutása végét jelentő - eltiltásába, fellebbezett, ügyének elbírálása a CAS elé került.

„A CAS elölről kezdte az egész eljárást, így maximálisan volt lehetősége a sportolónak akár egy teljesen új védekezéssel előállni, vagy saját szakértőt bevonni. A CAS nem foglalkozott a nemzeti szinten hozott elsőfokú eljárásában hozott döntéssel, akár pont az ellenkezőjét is dönthette volna. Annál is inkább, mert az a hír járja, hogy "sportolóbarát" szervezet, és az sem mellékes, hogy a három választottbíró közül az egyiket a sportoló maga jelölte.”

Becslések már nyilvánosságra kerültek, de még mindig nem tudni pontosan, hogy a felperes Kenderesi Tamás és az alperes HUNADO mekkora összeget kényszerült a CAS, illetve a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, továbbá a felfogadott ügyvédek és a szakértők számlájára átutalni, de az is kérdés, hogy kinek okozott ez nagyobb veszteséget, illetve nehézséget.

Konkrét számokat éppen a sportoló adatainak védelme érdekében nem mondanék, de mindkét félnek be kellett fizetnie a CAS eljárási díj felét, azonban az ítéletben mind a CAS, mind a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság úgy rendelkezett, hogy a sportolónak a HUNADO költségeinek egy részét meg kell térítenie. A bírósági döntés alapján jelentős összeggel tartozik a sportoló a HUNADO-nak, egyelőre semmilyen megkeresés vagy kommunikáció a részéről nem érkezett felénk, 

a tartozás tehát fennáll, nincs rendezve. Számunkra a nem várt peres kiadások komoly érvágást jelentettek. A költségeket úgy kellett előteremtenünk, hogy a szerződésben vállalt feladataink teljesítésére is jusson elegendő pénz, mindenekelőtt az előírt számú doppingvizsgálatok elvégzésére.” 

Dr. Tiszeker Ágnest és a munkatársait nem lepte meg, hogy a sportoló a saját álláspontja védelmének érdekében a CAS-hoz fordult, hiszen ott a bizonyítási eljárás tiszta lappal indul, lehetőség nyílik új bizonyítékokkal előállni, feltéve, hogy vannak ilyenek.

„Ha jó az érvelés, a CAS simán dönthet a sportoló javára, ahogy azt már többször meg is tette. A CAS döntés után a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz fordulni viszont véleményem szerint már nagyon kétséges lépés volt, hiszen a Legfelsőbb Bíróság szakmai döntést nem hoz, kizárólag az eljárás menetét és jogszerűségét vizsgálja, illetve azt, hogy sérült-e bármely ponton a sportoló joga, de ilyen nem történt, ezt a CAS döntés terjedelmes indoklásában is olvasni lehetett.”

Jelenleg tehát nincs semmiféle kommunikáció a HUNADO és a sportoló között, bár előbbi nyitott lenne a párbeszédre.

„Személyeskedő, igaztalan és méltatlan üzengetésekből, szidalmakból és vádaskodásokból viszont nem kérünk, ezeket a megnyilvánulásokat határozottan visszautasítjuk. Ebben a stílusban mi nem kívánunk tárgyalni. Várjuk Tamás jelentkezését, hogy miként tervezi a tartozását rendezni. A nekem szánt kérdést, hogy jó ötlet volt-e a végsőkig pereskedni és ezzel nagy anyagi terhet vállalnia a sportolónak, Tamásnak kellene feltenni. 

Vélhetően az őt képviselő ügyvéd tájékoztatta a várható fejleményekről, a pernyertesség, illetve perveszteség esélyeiről és főleg a tetemes költségvállalásról. Ha ő ezt a döntést meghozta, akkor remélem tisztában volt vele, hogy kötelezettségei lesznek, ha elveszti a pert. Természetesen a jövőben is minden kérdésben állunk rendelkezésre, de a sportra és a doppingellenes szabályokra vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján nincs további jogi fórum, ahova a sportoló fordulhat, tehát a döntés jogerős” – szögezte le Dr. Tiszeker Ágnes.

