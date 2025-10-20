A pereskedésben a svájci hatóság pontról pontra mindenben a Magyar Antidopping Csoportnak (HUNADO) adott igazat, amely most a tartozásának rendezését várja az úszóválogatott egykori büszkeségétől, Kenderesi Tamástól.
Kenderesi Tamás négyéves eltiltása jogerőre emelkedett
Az utolsó kapu is bezárult az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás előtt, aki a meggyanúsítása óta kitartóan tagadja, hogy valaha is tiltólistán szereplő teljesítményfokozó készítményeket használt, vagy módszereket alkalmazott volna.
A pécsi úszó védekezését első fokon a magyar nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) Doppingbizottsága utasította el, amely négyéves eltiltással sújtotta, fellebbezésével pedig másodfokú hatóságként a CAS, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság foglalkozott. Ez utóbbi háromtagú választott döntéshozó testületében egy-egy angol és német szakember mellett a Kenderesi által jelölt magyar jogász, Dr. Pákay Péter is helyet kapott.
Mivel a remélt fordulat nem következett be, az eltiltás jogerőre emelkedett, ám ez sem tántorította el a magyar sportolót képviselő ügyvédet, Dr. Hergenröder Tamást attól, hogy a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz forduljon, mégpedig a CAS által meghozott ítélet hatályon kívül helyezésének reményében, illetve a végrehajtás halasztó hatályának engedélyezését kérelmezve.
Hiába hangoztatta a versenyzéssel már régen felhagyott magyar sportember jogi képviselője, hogy a CAS ítélkezői előtt csak egy csatát veszítettek el, a háborút viszont még megnyerhetik, egy újabb fájdalmas és fölöttébb költséges fiaskó következett.
Vesztesből ezúttal sem lett kártérítésre jogosult nyertes. Más „csatatéren” talán következhet még váratlan esemény, de a peres ügy sporttal kapcsolatos részére már pont került.
Senki sem gondolt arra 2016-ban, amikor a boldogságban úszó Kenderesi 19 évesen olimpiai bronzérmet nyert Rióban, hogy hat évvel később doppingvétség gyanújába keveredik, ügyvédet kell fogadnia, pereskedésbe beleállnia, és olyan költekezésbe kezdeni, ami a családi vagyont is megterhelte.
Dr. Tiszeker Ágnes nyilatkozott a Kenderesi-ügyről
Az események precedensértékű sorozatáról Dr. Tiszeker Ágnes elsőként a Kenderesi-ügyet a kezdetetektől követő SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozott.
Nem az ismert sportoló személye miatt emelkedik ki Kenderesi ügye azon számos doppingeset közül, amelyekkel a múltban a HUNADO foglalkozott, hanem mert ez az első, így precedens értékű biológiai útlevél pozitív eset Magyarországon, amelyben a sportoló biológiai útlevelének hematológiai paramétereiben kimutatott eltérések szolgáltak bizonyítékként. Végig kellett menni a biológiai útlevél eljárás minden lépcsőfokán, és nem csak az orvosi szakértői kérdéseken, hanem a jogi eljárás menetén is, ami számunkra is teljesen új volt. A sportoló sokféle védekezést mutatott be,
így az ügye minden lehetséges jogi fórumot megjárt, de mindegyik, szám szerint három döntőbíróság is a HUNADO-nak adott igazat, így a doppingvétség elkövetésének ténye egyértelművé vált, az eltiltás pedig jogerőssé - nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Dr. Tiszeker Ágnes, akit 2004-ben, a csúfos athéni dopping fiaskó után kértek fel a Magyar Antidopping Csoport vezetésére és átszervezésére, ami akkor még a Magyar Sporttudományi Társaság alá tartozott és csak 2007-ben vált önálló intézménnyé.
„Fontos tudnivaló, hogy az említett eljárást, beleértve a biológiai paraméterek eltérésének szakértését és a doppingvétség gyanújának megállapítását lépésről lépésre szigorúan szabályozza a WADA Kódex, még a hematológus szakértőket sem a HUNADO választotta ki, hanem a WADA jelölte ki a számunkra. Közvetlen kapcsolatot sem alakíthattunk ki az ausztriai Seibersdorfban működő WADA Laborban található Sportolói Biológiai Útlevél Bizottsággal (APMU)” - folytatta a HUNADO vezetője.
Felmerül a kérdés: mi indokolta azt, hogy a WADA három egymástól függetlenül tevékenykedő szakértőre bízta a sportoló biológiai útlevelében talált – vérdoppingra utaló – eltérések elemzését?
„
Ez a kötelező érvényű WADA szabály. Mindig három szakértő vesz részt az eljárásban, akiket a WADA jelöl ki, és lehetőleg úgy, hogy három különböző országból érkezzenek. Egymástól függetlenül kell dolgozniuk, majd véleményt mondaniuk.
A szakértők csak a mintavételek eredményeit és a biológiai paramétereket látják, a sportoló személyazonossága titok számukra. Abban az esetben, ha mindhárman kijelentik, hogy "likely doping" - onnantól indul az eljárás, ekkor kell tájékoztatni a sportolót és felszólítani, hogy indokolja meg, mi okozza az eltérést a biológiai paramétereiben. Minden orvosi vagy egyéb védekezést a szakértők külön-külön véleményeznek, ennek az összegzése az APMU feladata. Magyar szakértő a mi részünkről nem vett részt az eljárásban, a három külföldi viszont mindvégig tartotta magát ahhoz, hogy a doppingvétség elkövetése egyértelműen megtörtént.”
A magyar sportoló nem nyugodott bele a négy éves - pályafutása végét jelentő - eltiltásába, fellebbezett, ügyének elbírálása a CAS elé került.
„A CAS elölről kezdte az egész eljárást, így maximálisan volt lehetősége a sportolónak akár egy teljesen új védekezéssel előállni, vagy saját szakértőt bevonni. A CAS nem foglalkozott a nemzeti szinten hozott elsőfokú eljárásában hozott döntéssel, akár pont az ellenkezőjét is dönthette volna. Annál is inkább, mert az a hír járja, hogy "sportolóbarát" szervezet, és az sem mellékes, hogy a három választottbíró közül az egyiket a sportoló maga jelölte.”
Becslések már nyilvánosságra kerültek, de még mindig nem tudni pontosan, hogy a felperes Kenderesi Tamás és az alperes HUNADO mekkora összeget kényszerült a CAS, illetve a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, továbbá a felfogadott ügyvédek és a szakértők számlájára átutalni, de az is kérdés, hogy kinek okozott ez nagyobb veszteséget, illetve nehézséget.
Konkrét számokat éppen a sportoló adatainak védelme érdekében nem mondanék, de mindkét félnek be kellett fizetnie a CAS eljárási díj felét, azonban az ítéletben mind a CAS, mind a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság úgy rendelkezett, hogy a sportolónak a HUNADO költségeinek egy részét meg kell térítenie. A bírósági döntés alapján jelentős összeggel tartozik a sportoló a HUNADO-nak, egyelőre semmilyen megkeresés vagy kommunikáció a részéről nem érkezett felénk,
a tartozás tehát fennáll, nincs rendezve. Számunkra a nem várt peres kiadások komoly érvágást jelentettek. A költségeket úgy kellett előteremtenünk, hogy a szerződésben vállalt feladataink teljesítésére is jusson elegendő pénz, mindenekelőtt az előírt számú doppingvizsgálatok elvégzésére.”
Dr. Tiszeker Ágnest és a munkatársait nem lepte meg, hogy a sportoló a saját álláspontja védelmének érdekében a CAS-hoz fordult, hiszen ott a bizonyítási eljárás tiszta lappal indul, lehetőség nyílik új bizonyítékokkal előállni, feltéve, hogy vannak ilyenek.
„Ha jó az érvelés, a CAS simán dönthet a sportoló javára, ahogy azt már többször meg is tette. A CAS döntés után a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz fordulni viszont véleményem szerint már nagyon kétséges lépés volt, hiszen a Legfelsőbb Bíróság szakmai döntést nem hoz, kizárólag az eljárás menetét és jogszerűségét vizsgálja, illetve azt, hogy sérült-e bármely ponton a sportoló joga, de ilyen nem történt, ezt a CAS döntés terjedelmes indoklásában is olvasni lehetett.”
Jelenleg tehát nincs semmiféle kommunikáció a HUNADO és a sportoló között, bár előbbi nyitott lenne a párbeszédre.
„Személyeskedő, igaztalan és méltatlan üzengetésekből, szidalmakból és vádaskodásokból viszont nem kérünk, ezeket a megnyilvánulásokat határozottan visszautasítjuk. Ebben a stílusban mi nem kívánunk tárgyalni. Várjuk Tamás jelentkezését, hogy miként tervezi a tartozását rendezni. A nekem szánt kérdést, hogy jó ötlet volt-e a végsőkig pereskedni és ezzel nagy anyagi terhet vállalnia a sportolónak, Tamásnak kellene feltenni.
Vélhetően az őt képviselő ügyvéd tájékoztatta a várható fejleményekről, a pernyertesség, illetve perveszteség esélyeiről és főleg a tetemes költségvállalásról. Ha ő ezt a döntést meghozta, akkor remélem tisztában volt vele, hogy kötelezettségei lesznek, ha elveszti a pert. Természetesen a jövőben is minden kérdésben állunk rendelkezésre, de a sportra és a doppingellenes szabályokra vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján nincs további jogi fórum, ahova a sportoló fordulhat, tehát a döntés jogerős” – szögezte le Dr. Tiszeker Ágnes.
- Kapcsolósó cikkek: