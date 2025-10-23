A 29 éves Lin Jü-ting – aki kedden kivégzett egy egyetemista lányt – a tavaly nyári párizsi olimpián aranyérmet nyert a női pehelysúlyú kategóriában, annak ellenére, hogy a 2023-as világbajnokságról kizárták a nemi alkalmassági teszt elmulasztása miatt.

A tajvani Lin Jü-ting kivégzett egy egyetemista lányt a visszatérő meccsén

Fotó: Mauro Pimentel/AFP

A tajvani bokszoló a párizsi aranyérme óta nem lépett szorítóba nemzetközi versenyeken, a hatalmas vitát kiváltó nemi tesztek miatt. A World Boxing ugyanis augusztusban bevezette a kötelező genetikai tesztek elvégzését minden 18 év feletti bokszoló számára, hogy jobban meg lehessen határozni a versenyekre való jogosultságot.

A döntés miatt Lin Jü-ting és a szintén párizsi játékokon aranyérmet nyert váltósúlyú bokszoló, Imane Helif hosszabb időszakokat töltött távol a szorítótól.

A nők között versenyző férfi bokszoló kivégzett egy egyetemistát

A tajvani Nemzeti Játékok hazai szabályainak köszönhetően azonban Lin Jü-ting versenyezhetett a női 60 kg-os kategóriában, és hihetetlen könnyedséggel jutott túl az első mérkőzésén. A jelentések szerint Lin mindössze 94 másodperccel az első menet kezdete után olyannyira megsorozta 19 éves ellenfelét, hogy a fejére mért ütésektől teljesen kifulladt, az edzője bedobta a törülközőt, a bíró pedig leállította az összecsapást.

A legyőzött Pan Jan-fej a Tajpeji Nemzeti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági és Ipari Gimnáziumának ifjúsági szintű bokszolója, aki először lépett szorítóba felnőtt versenyen, miután korábban U22-es kategóriájában versenyzett.

A 2023-ban országos középiskolai bajnoki címet nyert bokszoló egészségi állapotát a meccs után stabilnak nevezték, bár orvosi közleményt nem adtak ki.

A mérkőzés után Lin edzője rutinszerűnek nevezte a visszatérést, azonban nem kívánt nyilatkozni a szabályozási kérdésekről. Az olimpiai bajnok bokszoló is elhárította a nemi alkalmasságával kapcsolatos kérdéseket, és azt mondta, hogy „még mindig alkalmazkodik a 60 kilogrammos súlycsoporthoz.”

A 29 éves Lin Jü-ting 94 másodperc alatt lerendezte ellenfelét

Fotó: AFP/Mohd Rasfan

Míg Lin kihasználja a tajvani szabályokat, addig Helif jogi lépéseket tesz a World Boxing szabályai ellen, amelyek megtiltják neki a versenyzést, hacsak nem tudja bizonyítani női mivoltát.