Október 7-én még jó hírekről tudtunk az Origón beszámolni az expedíció kapcsán, akkor azt írtuk, hogy megkísérli a csúcsmászást Klein Dávid és Nagy Márton a Himalájában található 8167 méter magas Dhaulagirin (Dajlagiri). Akkor azért került veszélybe a mászás, mert a magyar expedíció egyik tagját, Nagy Mártont az elmúlt napokban egészségi panaszai miatt kórházban kezelték, de a páros úgy döntött, az eredeti tervek szerint elindul a csúcs meghódítására oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.

Klein Dávid és Nagy Márton úgy döntöttek, lejönnek a hegyről

Fotó: Klein Dávid Facebook-oldala

Klein Dávid és Nagy Márton visszafordulnak

Október 11-én aztán jött az újabb hír:

„Marcival reggel óta a holnapi felmenet részletein dolgozunk: előkotortuk dinamikus kötelünket – a hegyen lévő rögzített kötelek teljes egészében friss hó alá kerültek, így egymást kell majd biztosítanunk – és minden „feleslegesnek” bélyegezhető felszerelési tárgyat kiveszünk a motyóból, hogy a lehető legkönnyebbek legyünk majd. Közben rádión követjük az élcsapat haladását. Dél körül már „aggasztónak” minősítjük a helyzetet: tegnap 5310 méteren hagytuk őket és még mindig erősen az egyes alatt járnak. A rossz hír 14:00-kor érkezik…” (Klein Dávid)

Nagy Márton és mászótársa, Klein Dávid tegnap csatlakozott egy kis létszámú csapathoz, (kereskedelmi expedíciók ügyfelei és serpa segítőik), hogy együtt csúcsmászást hajtsanak végre a hegyen. A csapat előrehaladását azonban mély hó, és a rögzített kötelek hó alá kerülése / megsemmisülése hátráltatta. Az élcsapat végül feladta az egyes tábor (5690 m) elérésének tervét és 5300 méteren kényszertábort alakítottak ki. A magyar alpinisták felszerelése – sátra, hálózsákja, főzője stb. – az egyes táborban volt, így ők kénytelenek voltak még aznap este visszavonulni az alaptáborba, hogy rendezzék soraikat.

A mai nap (október 11.) folyamán a két alpinista a másnapi felmenetre készült és nyomon követte a hegyen rekedt csapat rendkívül lassú mozgását. 14:00-kor rádión kapták a hírt, hogy az egyes tábor környékén lavina semmisítette meg az élcsapat felszerelésének jelentős részét. Híreink szerint a hegyen mozgó összes mászó biztonságban van, és megkezdte a leereszkedést. Ezzel azonban minden esély elúszott az idei őszi szezonban a hegyen a további hegymászó tevékenységre. Marci és Dávid a napokban megkezdik a levonulást a hegyről. Mindenkinek, aki végigizgulta velük viszontagságos expedíciójukat, köszönetüket fejezik ki.