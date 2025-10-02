Klein Dávid éppen Nepálban tartózkodik fiatalabb hegymászó társával, Nagy Mártonnal, egy Himalája-csúcs meghódítása miatt. Erről korábban az Origón is beszámoltunk már. A páros célja, hogy magashegyi teherhordók segítsége, és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy Dhaulagiri (8 167 m) nevű csúcsát. Ehhez szeptemberben már megépítették az alaptábort majd 5 000 méter magasan, majd akklimatizációs körökön vettek részt, szépen haladtak az október közepi csúcstámadás felé. Aztán október másodikának hajnalán elkezdődtek a bajok, a 25 éves Nagy rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt.

Klein Dávid társa komoly fájdalmakra ébredt a hegyen

Fotó: Klein Dávid Facebook-oldala

Klein Dávid társát helikopterrel kell elszállítani

Ahogy Klein Dávid hivatalos Facebook-oldala is írja, Nagy Márton panaszainak számbavétele után Klein műholdas telefonon konzultált orvosokkal, majd alapvető gyógyszeres kezelést nyújtott Nagynak, de a telefonon javasolt vizsgálatok elvégzése (gyomorkitapintás, gyomor meghallgatása) a hegymászó rendkívüli fájdalmai mellett nem voltak lehetségesek, így 2-án, a reggeli órákban Klein kezdeményezte a helikopteres kiemelést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter még nem tudott felszállni.

Mivel Nagy jelenleg nem képes kielégítően képviselni érdekeit vagy beszámolni tüneteiről, így Dávid elkíséri mászótársát Pokharába, ahol meggyőződik róla, hogy mászótársa biztonságban van. Reményei szerint Nagy tünetei fájdalmas, de gyors lefolyású és veszélytelen okokra vezethetők vissza és egy-két napon belül együtt térnek vissza az alaptáborba. Amennyiben Nagy képtelen lenne folytatni az expedíciót – de állapota megnyugtatóan rendeződik – Klein szándéka szerint visszatér az alaptáborba. Ebben az esetben ha adódik megfelelői időjárási ablak a hegyen, egyedül kíséri majd meg befejezni a Naggyal közösen felépített expedíciót és próbálja meg elérni palack nélkül a Dhaulagiri 8 167 méteres csúcsát.