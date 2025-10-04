Live
Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Október 3-án rendezte a Professional Fighters League (PFL) a soron következő gáláját Dubaiban, ez az a szervezet, amely Borics Ádámot is foglalkoztatja. Az esemény fő kártyáján volt Pettis csatája Magomedovval, és egy egészen elképesztő KO-val fejeződött be a küzdelem.

A PFL Champions Series 3 fő kártyáján a két kiemelt mérkőzés előtt volt a Sergio Pettis vs. Magomed Magomedov csata, amely nem várt módon, KO-val ért véget, ráadásul nem is a 3x5 perc végén, hanem kevesebb, mint tíz perc küzdelmet követően.

Pettis (bal oldalon) egy korábbi meccsén, nem ekkor nyert könyökös KO segítségével
Pettis (bal oldalon) egy korábbi meccsén, nem ekkor nyert könyökös KO segítségével
Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pettis KO-ját tanítani kellene

A korábbi Bellator világbajnok nem akármilyen mozdulatsort mutatott be a második menet végén, látszólag vert helyzetből csinált egy fordulatból kivitelezett könyököst, amely ellenfele fején landolt, majd biztos, ami biztos alapon még a földön is egy komoly ütést vitt be Magomedovnak, aki KO-s vereséget szenvedett.

Aki teheti, nézze meg a teljes meccset, főleg azt a részt, amelyben mutatják Magomedov sarkában az UFC korábbi veretlen világbajnokát, Khabib Nurmagomedovot, az edzői stábbal, hogy milyen arcot vág a könyökös és az ütés után.

 

 

