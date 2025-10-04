A PFL Champions Series 3 fő kártyáján a két kiemelt mérkőzés előtt volt a Sergio Pettis vs. Magomed Magomedov csata, amely nem várt módon, KO-val ért véget, ráadásul nem is a 3x5 perc végén, hanem kevesebb, mint tíz perc küzdelmet követően.

Pettis (bal oldalon) egy korábbi meccsén, nem ekkor nyert könyökös KO segítségével

Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pettis KO-ját tanítani kellene

A korábbi Bellator világbajnok nem akármilyen mozdulatsort mutatott be a második menet végén, látszólag vert helyzetből csinált egy fordulatból kivitelezett könyököst, amely ellenfele fején landolt, majd biztos, ami biztos alapon még a földön is egy komoly ütést vitt be Magomedovnak, aki KO-s vereséget szenvedett.

Aki teheti, nézze meg a teljes meccset, főleg azt a részt, amelyben mutatják Magomedov sarkában az UFC korábbi veretlen világbajnokát, Khabib Nurmagomedovot, az edzői stábbal, hogy milyen arcot vág a könyökös és az ütés után.