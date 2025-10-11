Bradley Wigginst minden idők egyik legnagyobb kerékpárversenyzőjeként tartják számon. Pályán és országúton is nyert olimpiai és világbajnoki címeket. A nagy sikereket azonban beárnyékolja a súlyos kokainfüggősége.

Bradley Wiggins a Londonban nyert olimpiai aranyérméről is kokaint szippantott

Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

Ami a saját elmondása szerint olyan szintű volt, hogy ő maga sem tudja, hogy lehet még egyáltalán életben.

Aranyérmek és kokain minden mennyiségben

Bradley Wiggins pályafutása során öt olimpiai és hét világbajnoki aranyérmet nyert. Többségét pályakerékpárban, de 2012-ben a londoni olimpián például az egyéni időfutamon diadalmaskodott, országúti vb-n is ebben a számban lett aranyérmes 2014-ben. Emellett nyert Tour de France-t (2012) és több jelentős országúti versenyt is.

A sikereket azonban beárnyékolja súlyos kokainfüggősége, amiről ma már képes őszintén beszélni.

A The Times című lapnak adott hosszú interjúban elmondta, hogy sportolóként tiszta volta, csak 2016-os visszavonulása után hatalmasodott el rajta a függőség. Volt, hogy 120 gramm kokainnal két hétre bezárkózott egy szállodai szobába, és csak akkor jött ki onnan, amikor az utolsó porszemet is felszívta.

„Nem tudom, hogy nem haltam bele. De nem is akarok már erre gondolni” – mondta.

Képes voltam tombolni, összetörtem a 2012-es Év Sportolója-díjamat, és az olimpiai aranyérmemről szippantottam fel a kokaint.

Egy részét a gyerekeim is látták, így most már világos, hogy miért is akartak minden áron rehabra küldeni” – írja hamarosan megjelenő önéletrajzi könyvében.

A függőségének természetesen a magánéletben is súlyos következményei lettek. 2020-ban elhagyta a felesége, majd teljesen eladósodott és csődbe ment.

Előfordult, hogy hajléktalanszállón aludt, de olyan is, hogy az autójában, vagy éppen egy padon fekve töltötte az éjszakákat.

„Életem egyik nagy pillanata volt a 2012-es olimpia. Aztán meg egyszer csak ott bújkálok egy szekrényben, kokaint szívok fel az aranyérmemről, átkozom magam, kiröhögöm a saját eredményeimet, amelyekről addig azt hittem, hogy érdemes volt küzdeni értük. Mintha lehugyoztam volna valakinek a sírját és közben a sajátomat is. Az olimpiák, a Tour de France-győzelem semmit sem jelentett, a párizsi és a londoni énem teljesen halott volt számomra” – írja.