Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kós Hubert az M1 aktuális csatornának adott interjújában elmondta, a vk-sorozat hétvégi zárófordulóját követően már visszatért a Texas Egyetemre, ahol edzője, Bob Bowman "egy brutális" 7-8 ezer yardos edzést tartott a csoportnak, amely néhány nap múlva Coloradóba utazik magaslati edzőtáborba. Vagyis hiába úszott 100 és 200 méter háton is világcsúcsot a rövidpályás világkupa-sorozatban, ez nem jelent felmentést a kőkemény edzések alól.

Kós Hubert zseniális teljesítményt nyújtott a világkupa-sorozatban

Fotó: CHRIS TANOUYE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert tudja, hogy mi vár rá, és áll elébe

„Az első hét amolyan felhozó lesz, de a magaslaton az is nagyon nehéz. Utána jönnek a Texasban megszokott hosszabb, intenzívebb edzések, ezeken kikészülünk majd, de ebből lesz a fejlődés. Az utolsó héten pedig már ugyanúgy kell dolgoznunk a magaslaton, mint egyébként” – mondta a 22 éves Kós, aki a vk-sorozat mindhárom állomásán mindegyik hátúszó számot (50-100-200) megnyerte, ráadásul előbb 200-on, majd 100-on is világcsúcsot ért el a torontói záróversenyen.

„Azért sikerült megdöntenem ezeket a világcsúcsokat, mert nekem volt a legjobb víz alatti munkám. Persze ez nem csak rövidpályán fontos, hiszen tavaly a párizsi olimpián, illetve most nyáron, a szingapúri világbajnokságon is azzal tudtam nyerni, hogy nagyon jól löktem el magam a faltól az utolsó hosszra, és erős volt a delfinem” – árulta el a titkát.

Kós szenzációs eredményeinek titkát egyébként ugyanebben látta az Origónak nyilatkozó korábban ugyancsak kiváló, olimpiai bajnok hátúszó, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor is.

Jöhet a cápadresszes világcsúcs

A magyar úszó kiemelte, a vk-sorozat előtt hosszabb pihenője volt, így nem számított rá, hogy ilyen eredményeket ér el. Éppen ezért úgy gondolja, hogy ha ugyanezzel az elvégzett edzésmunkával a háta mögött folytatja majd a versenyeket, akkor ezekben az időkben „van még”, tovább tud rajtuk faragni. Hozzátette, a tavalyi, yardos medencékben elért eredményei „átkonvertálva” jobbak is, mint a világcsúcsok.

Kós Hubert ezúttal is leszögezte, a legnagyobb álma továbbra is az, hogy a 2027-es hazai rendezésű nagymedencés világbajnokságon 200 méteren megdöntse az amerikai Aaron Peirsol 2009-es cáparuhás világcsúcsát (1:51.92).

Az lenne a legszebb dolog a karrieremben. Persze ehhez még rengeteg munkára van szükségem, hiszen ez a világ egyik legnehezebben megdönthető rekordja

– mondta olimpiai bajnokunk, aki 1:53.19-es egyén rekordját (egyben Európa-csúcs) idén augusztus 1-jén úszta a szingapúri világbajnokságon..