A három állomásos rövidpályás úszó világkupa-sorozat versenyei alatt mindenki leesett állal figyelte, ahogy Kós Hubert előbb 200, majd egy nappal később 100 méter háton dönti meg a világrekordot. A 200 méteres hátúszás magyar olimpiai bajnoka, miután besöpörte mindhárom állomáson az aranyérmeket, majd nem kapta meg az összetett győzelemért járó pénzdíjat, volt olyan rendes, hogy elárulta a sikerei titkát.

Az egész világ a Kós Hubert-titok nyomában lohol

Fotó: CHRIS TANOUYE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világkupa-sorozat végeztével ugyanis mindenki azt találgatta, hogy mi lehet a titok Kós Hubert úszásai és eredményei mögött? Mert a munkát a riválisok is beleteszik, de a magyar klasszis tud valamit, amit a többiek nem.

Mi Kós Hubert világcsúcsainak a titka?

A világ vezető úszó szaklapjai is ezen gondolkoztak, de a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor is beszélt róla az Origónak adott nyilatkozatában.

És nem kellett sokat várni, hogy maga az érintett is megszólaljon, lerántva a leplet saját magáról.

„A kinti fejlődésem rövid pályán jobban kijön, mint hosszún, mert Magyarországon nincs fókusz a rövid pályán, a 25 méteres medencén. Itt azért van, mert az egyetemi bajnokság 25 yardos medencében zajlik, úgyhogy meg kell tanulni fordulni.

Ha megnézzük, a világcsúcsokat azért döntöttem meg, mert nekem volt a mezőnyben a legjobb delfinem a víz alatt. Száz háton végig kitoltam 15 méterig a delfineket, tehát a táv felét víz alatt töltöttem. Egyértelmű, hogy mennyit segített rövid pályán, de ez szerintem a hosszún is hasznos, mert ha visszanézünk például Párizsra vagy a vb-re, mindig harcoltam valakivel. Azt gyakoroljuk, hogy amikor a legjobban fáj, akkor is ki kell tolni ezt a delfint és mindkét versenyen azzal az utolsó delfinemmel nyertem meg, mert annyira nagy sebességet kaptam a falról, hogy utána könnyebben tudtam hajrázni.

Ezek fontos dolgok, amiket otthon nem tanultam és gyakoroltam, nem is gondoltam volna, hogy fontos, de itt ez az egyik legnagyobb prioritás.”

Kós Hubert szavairól megkérdeztünk egy szakértőt is. A rövidpályás Európa-bajnok, korábbi kiváló hátúszó, jelenleg edzőként dolgozó Bernek Péter a világkupa közvetítései során szakkommentátorként figyelte Kós Hubert remeklését.