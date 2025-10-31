A három állomásos rövidpályás úszó világkupa-sorozat versenyei alatt mindenki leesett állal figyelte, ahogy Kós Hubert előbb 200, majd egy nappal később 100 méter háton dönti meg a világrekordot. A 200 méteres hátúszás magyar olimpiai bajnoka, miután besöpörte mindhárom állomáson az aranyérmeket, majd nem kapta meg az összetett győzelemért járó pénzdíjat, volt olyan rendes, hogy elárulta a sikerei titkát.
A világkupa-sorozat végeztével ugyanis mindenki azt találgatta, hogy mi lehet a titok Kós Hubert úszásai és eredményei mögött? Mert a munkát a riválisok is beleteszik, de a magyar klasszis tud valamit, amit a többiek nem.
Mi Kós Hubert világcsúcsainak a titka?
A világ vezető úszó szaklapjai is ezen gondolkoztak, de a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor is beszélt róla az Origónak adott nyilatkozatában.
És nem kellett sokat várni, hogy maga az érintett is megszólaljon, lerántva a leplet saját magáról.
„A kinti fejlődésem rövid pályán jobban kijön, mint hosszún, mert Magyarországon nincs fókusz a rövid pályán, a 25 méteres medencén. Itt azért van, mert az egyetemi bajnokság 25 yardos medencében zajlik, úgyhogy meg kell tanulni fordulni.
Ha megnézzük, a világcsúcsokat azért döntöttem meg, mert nekem volt a mezőnyben a legjobb delfinem a víz alatt. Száz háton végig kitoltam 15 méterig a delfineket, tehát a táv felét víz alatt töltöttem. Egyértelmű, hogy mennyit segített rövid pályán, de ez szerintem a hosszún is hasznos, mert ha visszanézünk például Párizsra vagy a vb-re, mindig harcoltam valakivel. Azt gyakoroljuk, hogy amikor a legjobban fáj, akkor is ki kell tolni ezt a delfint és mindkét versenyen azzal az utolsó delfinemmel nyertem meg, mert annyira nagy sebességet kaptam a falról, hogy utána könnyebben tudtam hajrázni.
Ezek fontos dolgok, amiket otthon nem tanultam és gyakoroltam, nem is gondoltam volna, hogy fontos, de itt ez az egyik legnagyobb prioritás.”
Kós Hubert szavairól megkérdeztünk egy szakértőt is. A rövidpályás Európa-bajnok, korábbi kiváló hátúszó, jelenleg edzőként dolgozó Bernek Péter a világkupa közvetítései során szakkommentátorként figyelte Kós Hubert remeklését.
Így látja Kós úszását a korábbi rövidpályás Európa-bajnok
„Egyik legnagyobb erőssége, hogy nagyon egyenletesen úszik, szinte úgy, mintha zsinóron húznák. Ez azt jelenti, hogy mind az erő, mind az ízületi hajlékonyság, mind a mozgásterjedelem nagyon magas szinten van nála” – kezdte az Origónak nyilatkozó Bernek Péter, aki ugyancsak ráerősített a delfinezés fontosságára.
„És persze a víz alatti delfinje, ami most kiemelkedő a mezőnyben. Ami azért fontos, mert rövidpályán a 200 méteres hátúszást úgy kell elképzelni, hogy a versenyzők mindössze 80 métert úsznak a szó klasszikus értelmében, a többi 120 métert pedig a víz alatti delfin. Nála ennek a sebessége is óriási, és ez a kettő összeadódva eredményezi a sikereit” – mondja Bernek, hozzátéve, hogy Amerikában jó néhány kiló izmot is felszedett Kós, ami mind a kar-, mind pedig a lábmunkáján meglátszik.
„És, ugye volt az a videó, amit a World Aquatics rakott ki róla, amikor egy vízzel teli műanyagpohárral a fején úszik, és meg sem mozdul a pohár. Ez sem véletlen, erre mondtam, hogy mintha zsinóron húznák, olyan egyenletes a mozgása.”
„Hubinak egyébként már gyerekként is jók voltak a fordulói, sokat foglalkoztak vele. Amerikában viszont mind terjedelem, mind erő szempontjából nagyon sokat fejlődött. Ez részben persze annak is köszönhető, hogy már felnőtt, így lehet komolyabb súlyokkal, eszközökkel dolgozni. Ennek megfelelően erősödnek a törzsizmok is, ami szintén fontos.”
A rövidpályán 400 méter vegyesen Európa-bajnok úszó emellett kiemelte a Bob Bowman kezei alatt a Texas Egyetemen készülő, szinte csak világsztárokból álló csoport erejét.
Kós Hubert olyan klasszisokkal van nap, mint nap egy medencében, mint az olimpiai bajnok Leon Marchand, a nagy medencés világbajnok, Shaine Casas,
míg a nőknél Regan Smith-hez, Summer McIntosh és Pádár Nikolett fog csatlakozni a közeljövőben. Ők pedig minden edzésen egymással versenyeznek, hogy minél jobbak legyenek.
Tökéletes technika és hatalmas fájdalomtűrés
Kós Hubertnek iszonyatos munkát és energiát kell befektetnie az úszásaiba, ami bizony fájdalmas tud lenni.
„Háton tizenötméter delfin után, ugyanúgy, mint a gyorsúszásban minden második karra vesz az ember levegőt, az hosszonként maximum négy levegővétel. Amerikában jellemzően vagy 50 méteres, vagy 25 yardos medencében készülnek, ahol szintén él a víz alatti 15 méteres szabály, vagyis abszolút fel vannak készülve megpróbáltatásokra. A rövidpályára ugyanis sokkal jobb oxigénhiány tűrési képesség kell, hiszen a táv nagyobb részét teszik meg a víz alatt.
Ötvenesben 200 háton négy víz alatti rész van, vagyis legalább 140 métert biztosan úgy tesznek meg, hogy tudnak közben levegőt venni. Szóval többet töltenek úszással, amiben viszont Hubi, szerintem, még magasabban a többiek előtt-fölött van, mint a kidelfinezésben
– elemezte a nehézségeket Bernek.
A Kós által említett fájdalom mindenkinél jön, a kérdés csak az, hogy kinek mikor „üt be”.
„Az embernek van egy természetes fájdalomtűrő képessége, de ezt simán ki lehet tolni egésze messzire. Lehet fejleszteni pszichológussal, mentáltrénerrel, de a legjobban persze az edzésekkel. Mert, ha valaki megcsinálja a munkát, akkor az a versenyen is kifizetődik. Jellemzően 125-150 méter körül jön el egyébként az a pillanat, amikor már kellemetlenül fáj az úszás.
25-ös medencében nagyobb az oxigénhiány, viszont a technika és az erő a fordulók miatt tovább kitart, mintha folyamatosan a sebességet kellene fenntartani. Emiatt lehetett az, hogy viszonylag kevesebb edzés és hosszabb pihenő után, rövidebb felkészülésből is meg tudta úszni a két világcsúcsot.
Hozzátéve, hogy azért az elmúlt években elvégzett irdatlan mennyiségű munka azért nem veszett el, az is benne van ezekben az eredményekben” – mondta Bernek, akit arról is megkérdeztünk, ő hogy látja, mennyi van még ezekben az időkben, valóban tovább lehet-e majd faragni a most felállított rekordokat?
Kós Hubert világcsúcsai:
- 100 méter hát: 48.16 mp
- 200 méter hát: 1:45.12 perc
„Az idők szerintem is abszolút faraghatóak, és véleményem szerint ez a teljesítmény minden további nélkül átvihető az 50 méteres medencékbe, hiszen ott még jobban kijön, hogy Hubi mennyivel jobb úszó. 1:51.92 (az amerikai Aaron Peirsol cápadresszes világcsúcsa 200 méter háton 2009-ből – a szerk.) kicsit csúnyán fogalmazva erősebb világcsúcs, bár azt sem gondoltuk volna, hogy az 1:45 felet megdöntik ilyen hamar (az ausztrál Mitch Larkin éppen tíz éve, 2015. november 27-én úszta a Kós által megdöntött rekordot). A mostani teljesítménye szerintem 200 méter hátat nézve abszolút biztató az 50-es világcsúcs szempontjából. A 100 méter nála kérdésesebb az 50-es medencében, mert láttuk, hogy ott azért nem mindig jött ki neki a lépés. Viszont még mindig bőven van Hubiban potenciál, biztos vagyok benne, hogy még erősödni és gyorsulni fog, vagyis nem látom okát, hogy miért ne lehetne meg a 100-a rekord is. Ráadásul látszik rajta, hogy még nagyon-nagyon motivált, vagyis minden adott ahhoz, hogy még hosszú ideig itt legyen – zárta elemzését Bernek Péter.