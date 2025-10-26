A rangos Swimming World Magazine a torontói 200 méteres döntőt „szenzációs befutóként” („sensational finish”) jellemezte, amelyben Kós Hubert technikailag hibátlanul és elképesztő hajrával döntötte meg a tíz éve fennálló világrekordot. A lap szerint a magyar klasszis „a legmagasabb szintet képviseli a világon” mind a tempóváltások, mind a fordulók pontossága terén, és ezzel pályafutása során először vált világcsúcstartóvá.
Az NBC Sports arról írt, hogy Kós „szétzúzta a tíz éve fennálló rövidpályás világrekordot”, majd hozzátette: „A magyar bajnok uralta az egész világkupa-idényt, és mindenki fölé nőtt a hátúszó számokban.”
Az European Aquatics elemzése szerint Kós sikere nemcsak a gyorsaságán, hanem a precíz víz alatti munkáján és a hajrában mutatott állóképességén múlt.
A kanadai versenyen a közönség percekig ünnepelte a magyar bajnokot, a Swimming World szerzője pedig kiemelte: „Kós Hubert hajrája és technikai stabilitása a legmagasabb szintet képviseli a világon.”
Egy Hubi mind fölött
A Magyar Úszó Szövetség szerint Kós Hubert a világkupa történetében első magyar férfi úszóként nyerte meg az összetett pontversenyt – korábban ez csak Hosszú Katinkának sikerült többször is. A három állomáson 9 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzérmet szerzett, miközben két világrekordot döntött, összesen 175,8 pontot gyűjtve.
A European Aquatics torontói interjújában Kós így értékelte a döntőt, amelyben 48.16-os idővel megdöntötte a 100 m hát világcsúcsát:
Nagyon fájt az utolsó 25 méter, de akartam ezt a rekordot. A 200-at nem vártam, de ha már összejött kettő, az még jobb. Elképesztően büszke vagyok arra, amit ezen a három héten végig tudtam hozni, de őszintén szólva szomorú vagyok, hogy véget ért.
A magyar úszócsoda megfejtése
A SwimSwam elemzése szerint Kós eredetileg vegyes úszóként tűnt fel, ám 2023-2024 körül tudatos döntéssel váltott a hátúszásra. Amerikai edzője, Bob Bowman – Michael Phelps korábbi mestere – javasolta a váltást, mert Kós „természetes testtartása, erős háta és kivételes vízfekvése” alapján ebben a számban lehet a legeredményesebb.
„A hátúszásban a testhelyzete tökéletes: alig tör meg a víz felszínén, mozdulatai ritmikusak és energiatakarékosak” – írta a lap.
A váltás mögött taktikai megfontolás is volt: a 200 méter hátúszásban kevesebb világklasszis riválisa akadt, mint a vegyes úszószámokban, így nagyobb mozgástér nyílt számára a fejlődésre és az egyéni stratégiára. Bowman szerint Kós különösen a fordulókban és a víz alatti szakaszokban kiemelkedő, ami rövidpályán döntő előnyt jelent.
A szakértők szerint Kós mozdulatainak gazdaságossága is egyedülálló: míg sok hátúszó erőből próbálja tartani a tempót, ő finom technikával és ritmikus, energiatakarékos mozgással úszik, így a hajrára is marad ereje.
A Swimming World ehhez hozzátette:
az erő és a technikai finomság ritka egyensúlya jellemzi, és nem az izomzatának a mérete, hanem a mozdulatok gazdaságossága és ritmusérzéke teszi különlegessé.
Bob Bowman így fogalmazott róla korábban: „Hubertnél az egyik legfontosabb különbség, hogy a víz alatt ugyanannyira hatékony, mint a víz felszínén. A legtöbb úszónál ez fordítva van. Nála ez a kulcs.”
Bowman szerint tanítványa legnagyobb erénye a nyugalom és a tudatosság: „A legnagyobb versenyeken sem látszik rajta feszültség. Kós minden futamot tanulási lehetőségnek tekint, nem bizonyításnak.”
A szaklapok szerint ez a mentális érettség és fegyelmezettség az, ami különlegessé teszi: egyszerre maximalista és kiegyensúlyozott.
Kós Hubert: „Micsoda befejezés!”
A Westmont-i állomás után így nyilatkozott Kós Hubert, miután ismét hibátlan hétvégét zárt: „Micsoda befejezés! Háromból három ezen a hétvégén, taroltam minden hátúszó számban, stílusosan zártam le ezt a hétvégét is. Köszönöm szépen a közönségnek a biztatást, sok magyar hangot hallottam a lelátóról, ez segített.”
Majd hozzátette: „Ez egy nagyon gyors medence volt, és egy picit szomorú is vagyok, hogy befejeződött a Westmont-i világkupa-verseny.”
A torontói döntő után így fogalmazott:
Ez az egész sorozat életleckeként is tanított – megmutatta, hogyan kell három héten át csúcson lenni, hogyan kell gyorsan regenerálódni és újra készen állni a rajtra. Ezt viszem tovább az olimpiára és a világbajnokságra.
100 ezer dolláros csekket kapott, pénzt viszont nem
A világkupa-sorozat összdíjazása 1,2 millió dollár, az összetett győztesnek pedig 100 000 dollár jár. Kós Hubert a torontói díjátadón átvette a hatalmas, jelképes csekket – de egyetemi sportolóként (Texas Longhorns, NCAA) amatőr státusza miatt nem jogosult a pénz átvételére. Papíron tehát több mint 184 000 dollárt (közel 62 millió forintot) nyert, ám egy centet sem kaphat belőle. Kós erről annyit mondott: „Többet nyerek azzal, hogy itt úszhatok, mint amennyit pénzben veszítek. Hosszú távon ez a tudás lesz a legnagyobb érték.”
Rekordok és eredmények
- 100 m hát: 48.16 – új világcsúcs (korábbi: 48.33, Coleman Stewart, USA, 2021)
- 200 m hát: 1:45.12 – új világcsúcs (korábbi: 1:45.63, Mitch Larkin, AUS, 2015)
- Világkupa-összetett: 9 arany, 1 ezüst, 2 bronz – 175,8 pont