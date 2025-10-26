A rangos Swimming World Magazine a torontói 200 méteres döntőt „szenzációs befutóként” („sensational finish”) jellemezte, amelyben Kós Hubert technikailag hibátlanul és elképesztő hajrával döntötte meg a tíz éve fennálló világrekordot. A lap szerint a magyar klasszis „a legmagasabb szintet képviseli a világon” mind a tempóváltások, mind a fordulók pontossága terén, és ezzel pályafutása során először vált világcsúcstartóvá.

Kós Hubert a 100 ezer dolláros fődíjat jelképező csekkel a kezében a világkupa megnyerését követően

Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

Az NBC Sports arról írt, hogy Kós „szétzúzta a tíz éve fennálló rövidpályás világrekordot”, majd hozzátette: „A magyar bajnok uralta az egész világkupa-idényt, és mindenki fölé nőtt a hátúszó számokban.”

Az European Aquatics elemzése szerint Kós sikere nemcsak a gyorsaságán, hanem a precíz víz alatti munkáján és a hajrában mutatott állóképességén múlt.

A kanadai versenyen a közönség percekig ünnepelte a magyar bajnokot, a Swimming World szerzője pedig kiemelte: „Kós Hubert hajrája és technikai stabilitása a legmagasabb szintet képviseli a világon.”

Egy Hubi mind fölött

A Magyar Úszó Szövetség szerint Kós Hubert a világkupa történetében első magyar férfi úszóként nyerte meg az összetett pontversenyt – korábban ez csak Hosszú Katinkának sikerült többször is. A három állomáson 9 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzérmet szerzett, miközben két világrekordot döntött, összesen 175,8 pontot gyűjtve.

A European Aquatics torontói interjújában Kós így értékelte a döntőt, amelyben 48.16-os idővel megdöntötte a 100 m hát világcsúcsát:

Nagyon fájt az utolsó 25 méter, de akartam ezt a rekordot. A 200-at nem vártam, de ha már összejött kettő, az még jobb. Elképesztően büszke vagyok arra, amit ezen a három héten végig tudtam hozni, de őszintén szólva szomorú vagyok, hogy véget ért.

A magyar úszócsoda megfejtése

A SwimSwam elemzése szerint Kós eredetileg vegyes úszóként tűnt fel, ám 2023-2024 körül tudatos döntéssel váltott a hátúszásra. Amerikai edzője, Bob Bowman – Michael Phelps korábbi mestere – javasolta a váltást, mert Kós „természetes testtartása, erős háta és kivételes vízfekvése” alapján ebben a számban lehet a legeredményesebb.