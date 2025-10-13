Kós Hubert három nap alatt három aranyat és egy bronzérmet gyűjtött: 50, 100 és 200 méter háton nem talált legyőzőre, 100 vegyesen pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel – számolt be az m4sport.hu.
Kós Hubert fő számában, 200 háton pénteken szerezte meg első aranyát, majd aznap este 100 vegyesen bronzérmet is nyert.
Szombaton 50 háton ismét diadalmaskodott, vasárnap pedig 100 háton 49.08-as idővel biztosította be az összetett győzelmét, és hajszálnyira volt a 49 másodperces álomhatártól.
Nem volt jobb Kós Hubertnél összetettben
A világkupa pontszámítása alapján Kós 58,4 pontot szerzett Carmelben, ezzel az egész mezőnyt maga mögé utasította.
Az összetett sikerért járó 12 ezer dollár, azaz közel 4,04 millió forint is a magyar klasszist illeti.
A rövidpályás világkupa három észak-amerikai helyszínen zajlik: Carmel után Westmontban, majd Torontóban versenyez a mezőny. Az M4 Sport mindhárom állomást élőben közvetíti.
- Még több cikk