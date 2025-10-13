Kós Hubert három nap alatt három aranyat és egy bronzérmet gyűjtött: 50, 100 és 200 méter háton nem talált legyőzőre, 100 vegyesen pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel – számolt be az m4sport.hu.

Kós Hubert éremhalmozással zárta a hétvégét

Fotó: AFP

Kós Hubert fő számában, 200 háton pénteken szerezte meg első aranyát, majd aznap este 100 vegyesen bronzérmet is nyert.

Szombaton 50 háton ismét diadalmaskodott, vasárnap pedig 100 háton 49.08-as idővel biztosította be az összetett győzelmét, és hajszálnyira volt a 49 másodperces álomhatártól.

Nem volt jobb Kós Hubertnél összetettben

A világkupa pontszámítása alapján Kós 58,4 pontot szerzett Carmelben, ezzel az egész mezőnyt maga mögé utasította.

Az összetett sikerért járó 12 ezer dollár, azaz közel 4,04 millió forint is a magyar klasszist illeti.

A rövidpályás világkupa három észak-amerikai helyszínen zajlik: Carmel után Westmontban, majd Torontóban versenyez a mezőny. Az M4 Sport mindhárom állomást élőben közvetíti.