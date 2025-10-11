A magyar idő szerint szombat hajnalban az Egyesült Államokban megrendezett világkupa-nyitányon Kós Hubert végig erős tempóban úszott, 150 méterig a második–harmadik helyen haladt, majd elképesztő hajrával robbantott, megelőzte a francia Léon Marchand-t és megszerezte a győzelmet abban a számban, amelyben Párizsban olimpiai bajnok lett – számolt be az aranyéremről a Magyar Nemzet.

Kós Hubert nagyszerű versenyzéssel lett aranyérmes .

Fotó: AFP

Hosszú három hét lesz még ez, de szerintem ebből még lehet faragni

– nyilatkozta úszása után a helyi műsorvezetőnek Kós, aki viccesen megjegyezte, edzőtársai hajszolták bele a győzelembe.

Kós Hubert nem csak hátúszásban remekelt

A 200 méteres hátúszás aranyérme mellett Kós a 100 méteres vegyesúszásban is fantasztikusan teljesített. Már az előfutamban országos csúcsot úszott (52.11), a döntőben pedig újabb rekordot állított fel: 51.29-es idővel holtversenyben a kanadai Finlay Knoxszal bronzérmes lett.