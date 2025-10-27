Kós Hubert lett az első magyar férfiúszó, akinek sikerült megszereznie az összetett elsőséget, a 22 éves klasszis a sorozat három állomásán kilencből kilenc hátúszó-számban nyert, továbbá megdöntötte a 200 és a 100 világrekordját is.

Kós Hubert lett az úszó világkupa-sorozat férfi bajnoka

Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

Kós Hubert a pénzdíjról is megszólalt

„Nem is tudom, melyik volt a legjobb része, a kilenc per kilenc, vagy a rekordok…Egyedül ötven háton nem tudtam megúszni az országos csúcsot, ami azért bosszant kicsit, de az összes többiben sikerült, még száz vegyesen is” – értékelte a szövetség holnapjának adott interjújában a világkupa-sorozatban nyújtott teljesítményét Kós Hubert, majd a részletekről is beszámolt.

„Az egész arról szól, hogy ez rövid pálya, ahol leginkább a delfin és a forduló számít, azaz otthon gyakorlatilag csak kondiztam és a vízalatti részt gyakoroltam, ezt toltuk otthon a fiúkkal, három-négyezer méteres edzéseken. Vagyis az izmaimat megtartottam, erre jött kint két hét Bob (Bob Bowman, Kós Hubert edzője – a szerk.), tőle azért megkaptam az igazi adagokat – ez pedig egy ilyen Világkupa-meneteléshez tökéletes volt.

Az első héten még így is megleptem magam, a másodikon jártam közelebb azokhoz az időkhöz, amiket előzetesen elképzeltem. Torontóban egyébként elsősorban a száz világcsúcsa lebegett a célkeresztben, a kétszázra nem is gondoltam,

de a többiek taktikája hozzásegített” – árulta el az olimpiai bajnok úszó, hogy szerinte miért sikerült ennyire jól a Világkupa annak ellenére, hogy a szingapúri vb-t követően több hetet pihent, majd a hazai edzéseken sem fárasztotta ki magát túlzottan.

Kós Hubert zseniális teljesítményt nyújtott a világkupa-sorozatban

Fotó: CHRIS TANOUYE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szenzációs teljesítménye révén Kós elképesztő összeget, 184 ezer dolláros (több mint 60 millió forint) pénzdíjat úszott össze, ám az amerikai egyetemi sportszövetség (NCAA) szigorú szabályai miatt ebből gyakorlatilag egy forinthoz sem fog hozzájutni. Ezzel kapcsolatban a 22 éves klasszis a rá jellemző szerénységgel fogalmazott, azonban a szavai megerősítették a szomorú tényt, miszerint hiába igázta le a világot, ez anyagi formában nem lesz elismerve.