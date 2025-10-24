A legutóbbi vk-állomáson Kós Hubert azt nyilatkozta, lehet hogy most „meg lehet kóstolni” a világrekordot, a táv első felében nem feltétlenül lehetett erre számítani, száz méter után ugyanis nagyjából három tizeddel volt messzebb Larkin 2015-ös idejétől. A második százon aztán gyakorlatilag állva hagyta a világcsúcsot jelző képzeletbeli vonalat is, és óriási idővel diadalmaskodott.

Kós Hubert világrekordot döntött a 200 méteres hátúszásban

Fotó: MERT ALPER DERVIS / ANADOLU

A 22 éves magyar versenyző 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel megjavította az ausztrál 1:45.63-as világrekordját.

Kós Hubert a világcsúcs mellé országos rekordot is döntött

A szám világbajnoka, nagymedencés olimpiai bajnoka karrierje első felnőtt világcsúcsát jegyezte. Kós - aki mindhárom vk- állomáson megnyerte ezt a számot, azaz begyűjtötte a tripla koronát - a második aktív magyar világcsúcstartó, jelenleg Milák Kristóf 200 méter pillangós ideje minden idők legjobbja még.

Kós a nap zárószámában 100 méter vegyesen is érdekelt volt a döntőben, itt a legutóbbi állomáson, egy héttel ezelőtt felállított 50.99-es országos csúcsát adta át a múltnak, 50.56-tal másodikként csapott célba.