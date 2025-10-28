Wladár Sándor szerint sokat számított az is, hogy rá tudott pihenni a világkupa-sorozatra, ugyanis másfél hónapot volt előtte Magyarországon, évek óta nem pihent ennyit. „Volt szerencsém négy alkalommal találkozni vele, amíg itthon volt Magyarországon, és volt szerencsém azt is végignézni, ahogy lement az uszodába, és Németh Nándival, illetve Kovács Benedekkel együtt edzett. Bemutatta a víz alatti technikát, hogy milyen gyakorlatokat kell végezni, mentorálja is a magyar úszókat, nagyon helyesen. Kós Hubert nüansznyi dolgokat ismert fel, amik ahhoz kellettek, hogy most az legyen, aki.”

Moszkva olimpiai bajnoka szerint a forduló és a víz alatti munka is nagyon fontos a 25 méteres medencében, hiszen a versenyzők a táv felét víz alatt töltik, ezt pedig kint remekül fejlesztette szinte tökéletesre.

Kós Hubert Szoboszlai Dominik szintjén?

„Kós Hubert most végképp bekerült a köztudatba.

Én azt gondolom, hogy most ő Magyarország második legértékesebb sportolója. Szoboszlai Dominik után nem kérdés, hogy ő következik. Azért is, mert megszólal. Az embersége, a hazaszeretete, a Magyarország iránti elköteleződése, az életszemlélete, a filozófiája mind top.

Egy komoly felnőtt, sokszor politikusokat vagy tudósokat megszégyenítő stílusban beszél az életéről, a hivatásáról. Ő az, aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja. Komoly célokat tűz ki maga elé, beleszakad, nagyon keményen dolgozik, megcsinálja, és szépen beszél róla. Végtelen szimpatikus, akárhányszor hallgatom, mindig meglepődök én is. Nemcsak az úszósportban, a magyar sportban is kiemelkedő, de ehhez kellett egy szülői háttér is” – mondta Wladár Sándor, aki szerint nagyon komoly tartalékok vannak még Kós Hubertben.

Kós Hubert verhetetlen volt Torontóban

Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

„Ha nem jön közbe semmi, bármeddig ívelhet a pályafutása. Évekkel korábban is elmondtam és tartom, hogy szerintem az válik igazán hőssé és vonul be a történelembe, aki kettő vagy három olimpián meg tudja védeni a címét. Ha meg tudja védeni a 200 hát aranyát Los Angelesben, és aztán majd 2032-ben is, akkor oda fog érni, és úgy gondolom, hogy oda fog érni. Azért fog odaérni, mert

olyan lelkület van ebben a fiúban, ami csak Egerszegiben és Darnyiban volt.

Itt van a pénzíja is, amit az egyetemi ösztöndíja miatt nem kaphat meg. Azt mondta, hogy neki sokkal fontosabb, hogy Texasban edzhet, hogy ösztöndíjjal ott lehet. Nem sajnáltatja magát, hanem azt mondja, hogy ezzel nincs semmi gond. Majd az élet visszaadja többször is. Erről a hozzáállásról beszélek. És ezért példaértékű a fickó” – zárta a gondolatait Wladár Sándor, aki beszélt a MOL Új Európa Alapítvány által támogatott Hajós Alfréd edzői mentorprogramról is.