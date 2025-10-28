„A fantasztikus szereplése kapcsán a két világcsúcsát és a hat országos csúcsát emelném ki. Én mindig az alapján ítélem meg a versenyzőimet, hogy mennyire közelítették meg a legjobb időeredményüket. Nálam az a világbajnok, aki megdönti az egyéni legjobbját. Kós Hubert hosszú ideje országos csúcsokat halmoz, nem mellesleg hat országos csúcsából kettő világcsúcs volt. Évekkel ezelőtt, 2018-ban vagy 2019-ben azt mondtam a Facebookon, hogy Kós Hubert a magyar úszósport nagy jövője. Én mindig azt gondoltam, hogy ő hátúszásra született” – kezdte az olimpiai világ- és Európa-bajnok Kós Hubert teljesítményének értékelését a szintén hátúszásban olimpiai bajnok, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor.
Adódott is a kérdés, hogy hogy néz ki egy jó hátúszó, miben más Kós Hubert, mint a többiek?
„A hátúszás nem a gladiátorok harca. A gyorsúszók vagy a mellúszók igazi gladiátorok. A hátúszók vékonyabbak, izomzattal nem annyira terheltek. Nagy mellkassal, vékony, hosszú kezekkel, lábakkal rendelkeznek és kell hozzá egy jó technika – amit Hubertnek megtanított Magyarovits Zoltán. A technikája öt évvel ezelőtt is kifogástalan volt. Fontos kiemelni, hogy a légzéstechnikája is kifogástalan. Meg kell nézni, hogy veszi a levegőt. Nagyon kevés figyelmet fordítanak a szakemberek is erre” – mondta Wladár Sándor, aki szerint Amerikában új behatás érte Kóst.
„A táplálkozásán óriásit fordított Amerikában. Könyörögtem neki annak idején, hogy sokkal több állati fehérjét, húst egyen, de ezt nem érezte annyira komfortosnak. Amerikában ezt megértette, nem véletlen, hogy Fukuokában (itt lett először világbajnok 2023-ban 200 háton - a szerk.) hat-nyolc kiló plusz izommal jelent meg.
Ez is hozzájárult ahhoz, hogy kirobbanóan javult hátúszásban és más úszásnemekben is. Nagyon sokat tett ehhez hozzá az edzője, Bob Bowman is, és a csapat, amelyik körülveszi. Olimpiai és világbajnokokkal tud edzeni, akár egy pályán is. Ilyenre itthon nem lenne lehetőség. Kiemelkedő a víz alatti úszása is, ami korábban is nagyon jó volt, de nagyságrendeket fejlődött.”
Wladár Sándor szerint sokat számított az is, hogy rá tudott pihenni a világkupa-sorozatra, ugyanis másfél hónapot volt előtte Magyarországon, évek óta nem pihent ennyit. „Volt szerencsém négy alkalommal találkozni vele, amíg itthon volt Magyarországon, és volt szerencsém azt is végignézni, ahogy lement az uszodába, és Németh Nándival, illetve Kovács Benedekkel együtt edzett. Bemutatta a víz alatti technikát, hogy milyen gyakorlatokat kell végezni, mentorálja is a magyar úszókat, nagyon helyesen. Kós Hubert nüansznyi dolgokat ismert fel, amik ahhoz kellettek, hogy most az legyen, aki.”
Moszkva olimpiai bajnoka szerint a forduló és a víz alatti munka is nagyon fontos a 25 méteres medencében, hiszen a versenyzők a táv felét víz alatt töltik, ezt pedig kint remekül fejlesztette szinte tökéletesre.
Kós Hubert Szoboszlai Dominik szintjén?
„Kós Hubert most végképp bekerült a köztudatba.
Én azt gondolom, hogy most ő Magyarország második legértékesebb sportolója. Szoboszlai Dominik után nem kérdés, hogy ő következik. Azért is, mert megszólal. Az embersége, a hazaszeretete, a Magyarország iránti elköteleződése, az életszemlélete, a filozófiája mind top.
Egy komoly felnőtt, sokszor politikusokat vagy tudósokat megszégyenítő stílusban beszél az életéről, a hivatásáról. Ő az, aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja. Komoly célokat tűz ki maga elé, beleszakad, nagyon keményen dolgozik, megcsinálja, és szépen beszél róla. Végtelen szimpatikus, akárhányszor hallgatom, mindig meglepődök én is. Nemcsak az úszósportban, a magyar sportban is kiemelkedő, de ehhez kellett egy szülői háttér is” – mondta Wladár Sándor, aki szerint nagyon komoly tartalékok vannak még Kós Hubertben.
„Ha nem jön közbe semmi, bármeddig ívelhet a pályafutása. Évekkel korábban is elmondtam és tartom, hogy szerintem az válik igazán hőssé és vonul be a történelembe, aki kettő vagy három olimpián meg tudja védeni a címét. Ha meg tudja védeni a 200 hát aranyát Los Angelesben, és aztán majd 2032-ben is, akkor oda fog érni, és úgy gondolom, hogy oda fog érni. Azért fog odaérni, mert
olyan lelkület van ebben a fiúban, ami csak Egerszegiben és Darnyiban volt.
Itt van a pénzíja is, amit az egyetemi ösztöndíja miatt nem kaphat meg. Azt mondta, hogy neki sokkal fontosabb, hogy Texasban edzhet, hogy ösztöndíjjal ott lehet. Nem sajnáltatja magát, hanem azt mondja, hogy ezzel nincs semmi gond. Majd az élet visszaadja többször is. Erről a hozzáállásról beszélek. És ezért példaértékű a fickó” – zárta a gondolatait Wladár Sándor, aki beszélt a MOL Új Európa Alapítvány által támogatott Hajós Alfréd edzői mentorprogramról is.
„Van tíz mesteredzőnk, akik körülbelül húsz mentorált fiatal szakedzővel foglalkoznak közös edzőtáborokban. A magyar sportban ilyen még nem volt. Nagyon büszke vagyok, mert ez tényleg egy jó program. Most nem akarok Széchyre, meg Kiss Lászlóra mutogatni, de a magyar úszósport akkor volt nagy, amikor a két nagyszerű szakember mellett ott volt fiatal edzőként Széles Sándor, Turi György, Virth Balázs, Fehérvári Balázs, Plagányi Zsolt és még lehetne sorolni. Ha ez a program működik öt-hét év múlva, ennek a gyümölcsét majd le tudjuk aratni.”
- További cikkek: