A 17 éves Ben Austint válságos állapotban szállították kórházba, miután a melbourne-i mérkőzése előtti edzésen halálos sérülést szenvedett, mindezt a csapattársai szeme láttára. A fiatal krikettjátékost mindenki kedves, tisztelettudó és rendkívül szeretett emberként jellemezte, olyan csapattársként, aki mindig mosolygott a pályán és azon kívül is.

A 17 éves Ben Austin halála megrázta az ausztrál krikettvilágot

Fotó: William West/AFP

Szörnyű balesetben meghalt a 17 éves krikettjátékos

Ben Austin tragikus halála után a családja kiadott egy közleményt, melyben hangsúlyozzák, hogy teljesen összetörtek.

Ben számunkra nemcsak egy csodálatos fiú volt, hanem szerető testvér is Cooper és Zach számára, valamint igazi fény az életünkben. Ez a tragédia felfoghatatlan számunkra, de némi vigaszt találunk abban, hogy Ben azt csinálta, amit a legjobban szeretett, a barátaival krikettezett. A krikett volt az egyik legnagyobb öröme, a szenvedélye, az élete része”

– idézi a The Athletic a család közleményét.

Ben Austin édesapja hozzátette, hogy a család támogatja fogja azt a gyereket is, aki éppen dobott, amikor Ben Austint halálos baleset érte

Ez a tragédia két fiatal életét is mélyen érinti, és gondolatban velük, valamint a családjukkal vagyunk”

– fogalmazott.

A család köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik Bent életének különböző szakaszaiban kísérték, valamint mindenkinek, aki meglátogatta őket a kórházban.

„Hálásak vagyunk az elsőként helyszínre érkező segítőknek és a Monash Gyermekkórház orvosainak, akik mindent megtettek Benért. Mindörökké őrizzük Ben emlékét” – írták.

Phillip Hughes tragédiáját senki nem felejti Ausztráliában

Fotó: AFP/Saeed Khan

A Ferntree Gully klub különleges megemlékezést kezdeményezett Ben Austin tragikus halála után. Arra kérik az embereket, hogy hagyják kint krikettütőiket ‘Bats out for Ben’ (Ütők Benért) felirattal – hasonlóan ahhoz a megható gesztushoz, amellyel az ausztrál krikettvilág 2014-ben tisztelgett Phillip Hughes előtt.

A South Australia csapatában krikettező Hughes 25 éves korában vesztette életét, miután a nyakán találta egy labda a Sheffield Shield elleni mérkőzésen. Tragédiája után jelentős biztonsági fejlesztéseket vezettek be a sportágban.