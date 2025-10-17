A rendezvényen a résztvevők nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is megismerhették a levegősportok világát. Egyszerre 14 felfüggesztésen zajlottak légtorna-bemutatók, miközben hét rúdon folytak a rúdsport-edzések, látványos és inspiráló hangulatot teremtve a sportolók és nézők számára egyaránt.

Összegyűltek a légtorna és a rúdsport képviselői, az érdeklődők ki is próbálhatták a sportágakat

Forrás: MALESZ

A három helyszínen párhuzamosan zajló programok a mozgás, a tudás és a közösség találkozását jelentették – szó szerint a levegőben és a földön is.

Óriási fejlődésben a légtorna és a rúdsport

A konferencia előadásai bemutatták a Magyar Levegősportok Szövetsége (MALESZ) megalakulását mint új országos sportági szakszövetséget, és áttekintették a rúdsport és légtorna szakágak fejlődését. Szó esett a cirkuszművészet és a levegősportok kapcsolatáról, valamint a biztonságos oktatás és a versenyszervezés szakmai hátteréről is.

Külön figyelmet kapott az AleHopp Sportegyesület 10 éves jubileuma, amely az elmúlt évtizedben meghatározó szerepet töltött be a hazai levegősport-közösség fejlődésében.

Edzés, mozgás, élmény

A fesztivál másik két helyszínén egész nap ingyenes nyílt edzéseket tartottak, ahol a látogatók testközelből tapasztalhatták meg, milyen érzés a levegőben mozogni. A programban rúdsport, légtorna karika, hammock, bungee-edzés, mobility jógakerék, LoveYourBelly, valamint különböző nyújtó és erősítő órák is szerepeltek.

A szervezők célja az volt, hogy mindenki számára elérhetővé tegyék a levegőben végzett mozgás élményét, és bemutassák: a levegősport biztonságos, fejlesztő és örömteli mozgásforma, ha megfelelő szakemberek irányításával történik.

Budaörsön világbajnokságot rendeznek

A „Repülj Velünk!” Fesztivál és az első levegősport-konferencia közös üzenete egyértelmű: a mozgás öröme, az együttműködés és a sport iránti szenvedély az, ami valóban felemeli az embert – néha szó szerint is.

A MALESZ célja, hogy a rúdsport és a légtorna – mint fiatal, dinamikusan fejlődő sportágak – méltó helyet kapjanak a magyar sportéletben, és minél több emberhez eljuttassák a levegőben végzett mozgás élményét.