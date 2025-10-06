Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Tina Turner fia borzalmas körülmények között halt meg – itt vannak a részletek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Lehmann Csongor nyerte vasárnap a Supertri meghívásos triatlon versenysorozat idei utolsó állomását Toulouse-ban, ezzel a széria egyéni bajnoka lett, ez pedig korábban még egyetlen magyar sportolónak sem sikerült.

A hazai szövetség közleménye szerint a 26 éves Lehmann Csongor a torontói nyitófutamon elért második helye után Jersey szigetén, valamint most Toulouse-ban is a legjobbnak bizonyult, így annak ellenére is bajnoki címet szerzett, hogy a sorozat második, Chicagóban rendezett augusztusi viadalán nem állt rajthoz.

Tiszaújváros, 2025. július 6. A későbbi győztes Lehmann Csongor a triatlon világkupa-sorozat tiszaújvárosi állomásának férfi döntőjében 2025. július 6-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Lehmann Csongor első magyarként nyerte meg a Supertri versenysorozatot
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Lehmann Csongor történelmet írt

A közlemény szerint a vasárnapi futamon Toulouse-ban Lehmann intelligens és fegyelmezett versenyzéssel már a korai szakaszoktól kezdve az élmezőnyben haladt, majd fokozatosan előnyre tett szert. A párizsi olimpia 11. helyezettje a nehéz, esős körülmények ellenére is végig magabiztosan versenyzett, a záró futásnak pedig már megnyugtató, 17 másodperces előnnyel vágott neki. A célszalagot végül fölénnyel szakította át elsőként – adta hírül az MTI.

Leírhatatlanul boldog vagyok, mert volt rajtam nyomás amiatt, hogy a korábbi első és második helyemmel megteremtettem magamnak az esélyt az összetett győzelemre 

– nyilatkozta Lehmann. 

„Igazából végig koncentrált tudtam maradni, ami nagyon lényeges volt a sikerhez, mert voltak neuralgikus pontok a pályán, főleg kerékpáron, amint elkezdett esni az eső. Ennek ellenére gyakorlatilag hiba nélkül sikerült lehozni a versenyt, egyetlen apró rontás volt az egyik olyan alkalommal, amikor úszásról futásra váltottam, de ott két másodpercnél többet nem veszítettem szerencsére” – tette hozzá.

Lehmann a Supertri bajnoki címe mellett az ősszel győzött a francia Grand Prix quiberon-i futamán, illetve bronzérmet szerzett a világbajnoki sorozat Karlovy Vary-i állomásán, 

és a világranglista harmadik helyezettjeként készül a vb-széria október végén sorra kerülő wollongongi zárófutamára.

A Supertri egy meghívásos versenysorozat, ahol a világ legjobbjai nemcsak egyénileg, hanem négy csapatban is harcba szállnak egymással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!