A hazai szövetség közleménye szerint a 26 éves Lehmann Csongor a torontói nyitófutamon elért második helye után Jersey szigetén, valamint most Toulouse-ban is a legjobbnak bizonyult, így annak ellenére is bajnoki címet szerzett, hogy a sorozat második, Chicagóban rendezett augusztusi viadalán nem állt rajthoz.

Lehmann Csongor első magyarként nyerte meg a Supertri versenysorozatot

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Lehmann Csongor történelmet írt

A közlemény szerint a vasárnapi futamon Toulouse-ban Lehmann intelligens és fegyelmezett versenyzéssel már a korai szakaszoktól kezdve az élmezőnyben haladt, majd fokozatosan előnyre tett szert. A párizsi olimpia 11. helyezettje a nehéz, esős körülmények ellenére is végig magabiztosan versenyzett, a záró futásnak pedig már megnyugtató, 17 másodperces előnnyel vágott neki. A célszalagot végül fölénnyel szakította át elsőként – adta hírül az MTI.

Leírhatatlanul boldog vagyok, mert volt rajtam nyomás amiatt, hogy a korábbi első és második helyemmel megteremtettem magamnak az esélyt az összetett győzelemre

– nyilatkozta Lehmann.

„Igazából végig koncentrált tudtam maradni, ami nagyon lényeges volt a sikerhez, mert voltak neuralgikus pontok a pályán, főleg kerékpáron, amint elkezdett esni az eső. Ennek ellenére gyakorlatilag hiba nélkül sikerült lehozni a versenyt, egyetlen apró rontás volt az egyik olyan alkalommal, amikor úszásról futásra váltottam, de ott két másodpercnél többet nem veszítettem szerencsére” – tette hozzá.

Lehmann a Supertri bajnoki címe mellett az ősszel győzött a francia Grand Prix quiberon-i futamán, illetve bronzérmet szerzett a világbajnoki sorozat Karlovy Vary-i állomásán,

és a világranglista harmadik helyezettjeként készül a vb-széria október végén sorra kerülő wollongongi zárófutamára.

A Supertri egy meghívásos versenysorozat, ahol a világ legjobbjai nemcsak egyénileg, hanem négy csapatban is harcba szállnak egymással.