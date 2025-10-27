Jack Lisowski három ázsiai rivális mellett három világbajnokot múlt felül az Északír Open főtábláján, így vitathatatlanul megérdemelten szerezte meg karrierje első tornagyőzelmét. Mark Selby és Kyren Wilson ellen sem kellett úgy megszenvednie az angol sznúkerjátékosnak, mint a fináléban Judd Trumppal szemben, de döntő frémben, 9-8-ra végül nyerni tudott vasárnap este.

Az angol sznúkerjátékos, Jack Lisowski Judd Trump legyőzésével lett az Északír Open bajnoka

Fotó: CHEONG KAM KA / XINHUA

Noha 2010 óta profi a 34 éves Lisowski, és korábban tízszer (pontszerző versenyen hatszor) szerepelt fináléban, ám eddig mindegyiket elbukta – Belfastban azonban megtört az átok.

Jack Lisowski az Északír Open bajnoka

A négyszeres tornagyőztes és világelső Trump két évvel idősebb Lisowskinál, és gyermekkoruk óta közeli barátok, így nem véletlen, hogy az egyetlen százas bréket hozó döntő végén hosszasan összeölelkeztek. Az érzelmes nyilatkozatában a legyőzött rivális mellett a márciusban elhunyt édesapjáról is megemlékezett.

„Hat- vagy hétéves korom óta álmodom erről a pillanatról, ami most szürreális.

Judd a legjobb barátom 14 éves koromtól kezdve, épp vele voltam nyolc hónapja Hongkongban, amikor értesültem édesapám haláláról.

Nála jobb barátot nem is kívánhatnék, egy testvérhez tudnám hasonlítani. Édesapám már nem láthatott tornát nyerni, de a barátom mondta, hogy édesanyámért még nyerhetek. Úgyhogy ezt neki és édesanyámnak ajánlom" – nyilatkozta a finálét követően Jack Lisowski, aki sorozatban nyolc elveszített egymás elleni mérkőzés után győzte le szintén balkezes honfitársát.

Judd Trump is méltatta a sznúker új tornagyőztesét

Trump szintén kiemelte, hogy hiába adott bele mindent, talán még jobban is örül barátja sikerének, mintha ismét ő nyerte volna meg az Északír Opent. Hozzátette, az is pozitívum, hogy innentől senki nem tarthatja lúzernek Lisowskit, aki a sikerével elcsitította a kritikusait.