Luke Littler ezen a hétvégén akár meg is előzheti Luke Humphriest a világranglistán, és bezsebelheti az Európa-bajnokságon az aranyérmet is, ha továbbra is ilyen formában dobál a tábla előtt.

Luke Littler újra varázsolt, egyre közelebb az Európa-bajnoki cím

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Luke Littler bombaformában játszik

A regnáló PDC darts-világbajnok 6-1-re győzött Barney ellen az első fordulóban, amit 115-ös checkouttal zárt le. Ez azt jelenti, hogy ő és Cool Hand Luke még mindig találkozhatnak a németországi tévés nagydíj negyeddöntőjében.

A holland legenda elleni csatában Littler 98,97-es átlagot ért el, míg Van Barneveld, az ötszörös világbajnok csak 87,86-ot tudott elérni a hét leg alatt. Littler a meccs után ezt mondta: „Lehet, hogy a nézőknek kényelmesnek tűnt, de ott fent nem volt az. Az első néhány mérkőzés nem sikerült a legjobban Raymonddal, de bele kellett vágnom, 5-1-es vezetésnél el kellett végeznem a dolgomat. A közönség ma este nem volt olyan rossz, ezt nekik adom. Raymond fölé kellett kerülnöm, hogy ne az ő oldalán álljanak. Professzionálisan kellett végeznem a dolgomat.”

A 18 éves Littlernek elegáns frizurája volt a magas, 58 éves holland ellen, akit gyerekkorában bálványozott, és megpróbálta utánozni. ITT látható a videó, amelyben Littler frizuráját is meg lehet nézni.

A Littler–Van Barneveld meccs összefoglalója: