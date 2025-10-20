Live
A darts European Tour utolsó, 14. állomása Nathan Aspinall győzelmével zárult a németországi Hildesheimben. Noha Luke Littler nem vett részt a tornán, a 18 éves dartsvilágbajnok egy megjegyzéssel így is elvitte a show-t, ráadásul a Liverpool labdarúgócsapatának igazolásába is belerúgott.

Az angol Nathan Aspinall a hildesheimi European Tour-forduló döntőjében a holland Dirk van Duijvenbodét, így idén már harmadszor ünnepelhetett. A héten sorra kerülő European Championshipen már ott lesz Luke Littler, a 18 éves dartsvilágbajnok azonban a hétvégi tornát még kihagyta. Az angol játékos így sem felejtette el, hogy verseny van, és Martin Schindler egyik nyilatkozata után a közösségi oldalán posztolt. 

Luke Littler Martin Schindlernek üzent a hétvégi darts European Tour-forduló közben
Fotó: instagram.com/lukethenukelittler

Schindler 4-1-es hátrányból fordítva győzött még szombaton az ír William O'Connor ellen, majd a német dartsos arról beszélt, hogy tudta: vissza fog esni ellenfele teljesítménye, mert még Littler sem tud egy teljes meccsen át ilyen jól játszani. Littler erre ennyit írt az Instagram-oldalán: 

Ingyen befészkeltem magam a fejébe"

– szúrt oda az angolokat a nyári csapatvilágbajnokságon búcsúztató németek egyik tagjának.

Luke Littler a Liverpool vereségén is kárörvendett

A nagy Manchester United-rajongó hírében álló Littler nem csupán a darts mezőnyét, hanem a Vörös Ördögök mérkőzését is követte a hétvégén, és örülhetett a Liverpoolban aratott 2-1-es győzelemnek. A találkozó után a 18 éves egy másik németnek, a nyáron igazolt Florian Wirtznek is odaszúrt, akinek a Community Shield óta gólja és gólpassza sincsen a Vörösöknél, miközben az MU-védő Harry Maguire már háromszor is feliratkozott a kanadai táblázatra. Wirtzet ráadásul kifigurázva Littler meg is alázta a posztban.

Florian Wirtz, Harry Maguire, Transfermarkt, Liverpool, Manchester United, Luke Littler
Littler Wirtzet Maguire-rel hasonlította össze
Fotó: instagram.com/lukethenukelittler
Ki is a világ legjobb dartsosa? Csalódás, hogy nem sikerült a rekordkísérlet
Luke Littler ellen döntött rekordot a darts új csillaga, mégsem boldog
A szakítás miatt agresszív? Michael van Gerwen verekedett egy kebabosnál – videó

 

