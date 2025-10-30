A dartsvilágbajnok Luke Littler kihagyta a szerdai Players Championship-versenyt, mert forgalmi dugóba került, és lekéste a regisztrációs határidőt. A 18 éves játékosnak, aki a világranglista második helyén áll, 11 óráig kellett volna regisztrálnia a wigani versenyre, de a szigorú határidőt nem sikerült teljesítenie, miután egy, az M6-os autópályán történt halálos autóbaleset következtében dugóba került, és emiatt néhány percet késett.

Luke Littler legutóbb az új frizurájával sokkolt

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Luke Littler dugóba került, ezért késett

A Professional Darts Corporation (PDC) megerősítette Littler versenytől való távolmaradását, közölte a Sky Sports. A szerdai és csütörtöki Players Championship versenyek az utolsó két megméretés, amelyeken a játékosok biztosíthatják helyüket a szezonzáró Players Championship Finals versenyén, amelyet a jövő hónapban, Mineheadben rendeznek. A „The Nuke” becenevű Littler már kvalifikálta magát a döntőbe, miután a hónap elején megnyerte az akkori állomást.

A csütörtöki versenyen még indulhat, amennyiben aznap délelőtt 11:00 előtt regisztrál, mivel ez egy különálló verseny. A tinédzsert látszólag nem zavarta meg a kudarc, és egy autóból készült képet osztott meg Instagram-sztorijában a „vissza az ágyba, vajon kit fognak behívni?” felirattal és egy nevető emojival.

Littler már megnyerte a világbajnokságot, a UK Opent, a World Matchplayt és a Grand Slam of Dartsot idén, de a múlt héten James Wade kiejtette a dortmundi Európa-bajnokságról.