Luke Littler 18 évesen már a darts állócsillaga. Ő a világbajnok, a holland Gian van Veen 2025-ben mégis három egymás utáni meccset is nyert Littler ellen. A World Grand Prix első fordulójában Van Veen újra villogott, a verseny történetének legmagasabb átlagával zárta a meccset, Littler mégis legyőzte őt.

Luke Littler parádés meccset nyert Gian van Veen ellen a World Grand Prix első fordulójában, a holland hiába döntött rekordot

Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Godfrey Pitt

Littler néhány hete Budapesten nem szerepelt jól, Leicesterben viszont lenyűgöző produkcióval nyitott.

Luke Littler és Gian van Veen parádéja

Mind Littler, mind Van Veen beugrott a torna történetének top 3 legjobb átlaga közé, de ebben a mutatóban a holland volt a jobb, aki abszolút rekordot döntött 106,47-tel, Littler 105,58-ig jutott.

Sőt, Van Veen a beszállózásban, a kiszállózásban és a 180-as körök terén is jobb mutatókat produkált, mint Littler, mégis a világbajnok nyerte a találkozót.

Littler az első szettet 3:2-re, a másodikat 3:0-ra nyerte meg a szinte tökéletes színvonalú meccsen.

A találkozónak egyetlen hibája volt: mindössze tizenegy perc alatt véget ért.