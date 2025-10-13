Mindössze 22 hónappal profi pályafutása kezdete után az alig 18 éves dartssztár, Luke Littler immár a hetedik különböző televíziós premier versenyét nyerte meg.

Luke Littler újra varázsolt, egyre közelebb a világelsőség

Littler ezúttal 6-1-re ütötte ki Luke Humphriest a döntőben. Érdekesség, hogy ez a mostani finálé egyfajta visszavágó is volt, hiszen májusban a Premier League londoni fináléjában még Humphries diadalmaskodott.

A Leicesterben rendezett döntő egyben közelebb hozta Littlert ahhoz a célhoz, hogy a világranglista élére ugorjon – ha úgy alakulnak a következő versenyek, akár hetek kérdése lehet Humphries megelőzése.

A világbajnok Littler különleges célt tűzött ki maga elé:

kilencnyilas leggel szerette volna megörvendeztetni a közönséget. Ez majdnem sikerült is a harmadik szett első játszmájában, ám a „bull” bedobása elmaradt.

A döntőben azonban így is fantasztikusan játszott: 104, 116 és 111 pontos kiszállók is szerepeltek repertoárjában.

Littler – akit a családja, barátai és barátnője, Faith is elkísérték – egy évvel ezelőtt még az első körben búcsúzott Rob Cross ellen, ám tanult a hibából, és idén már magasba emelhette a trófeát.

A World Grand Prix megnyerésével Littler már csak három nagy televíziós tornára – a European Championship, Players Championship Final és a Masters – van távol attól, hogy teljes legyen a major sorozata. Ez akár 2026 januárjáig meg is valósulhat.

„Nagyon boldog vagyok, hogy kipipálhattam ezt a címet. Nem volt könnyű torna, a hét kemény volt.

Tudtam, hogy Humphries nyomása alatt nagy kiszállókat kell bedobnom. Nem engedhettem ki a kezemből a meccset. Sok évem van még arra, hogy kilencnyilast dobjak dupla kezdéssel. Luke tudja, hogy ott vagyok a nyomában

– mondta Luke Littler.

„Nehéz meccs volt, Littler nagyon hatékony volt. Amikor 4–0-ra vezetett, csak a közönségnek akartam adni valamit. Csalódást jelentett, hogy nem tudtam jobb játékot nyújtani. Keményebben kell dolgoznom, különben mindig ő viszi majd el a trófeákat” – árulta el a csalódott világelső, Luke Humphries.