A világranglistán 52. helyezett magyar – aki az előző körben az ötödik kiemelt amerikai Brandon Nakashimát (34.) búcsúztatta – a nyolc között egy igazi elitjátékossal szállt szembe Medvegyev (14.) személyében. Mint korábban Marozsán Fábián elmondta, az elmúlt hetekben többször edzett az orosz sztárral Cincinnatiban és Pekingben is, és szerette volna végre tétmeccsen is megszorongatni a 2021-es US Open bajnokát.

Marozsán Fábián szeretné az első meccsek lendületeit továbbvinni

Fotó: JADE GAO / AFP

A két teniszező eddig egyszer találkozott hivatalos mérkőzésen, a 29 éves rivális 6:3, 6:2, 7:6-ra nyert tavaly az amerikai nyílt bajnokságon.

A pillanat, ami mindent megváltoztatott

A Vasas SC sportolója remekül állta a sarat Kazahsztánban a torna esélyese ellen, aki bréklabdáig sem jutott el az első tíz játékban.

A 26 éves magyar 5:4-nél fogadóként három szettlabdát is elszalasztott, majd a kihagyott nagy lehetőség után rögtön elbukta az adogatását, Medvegyev pedig könnyedén kiszerválta a játszmát.

A folytatásban a 20-szoros ATP-tornagyőztes orosz rögtön elvette Marozsán adogatását, ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, ráadásul 1:3-nál Medvegyev ismét brékelt, innen pedig már nem volt visszaút. Az összecsapás 67 percig tartott.

„Az első szett nem volt rossz, tudtam hozni az adogatásaimat, magabiztos voltam, és fogadóként is volt esélyem. Három szettlabdám volt, abból csak az egyiknél volt labdamenet és valós esély, akkor viszont egy könnyű tenyerest hosszúra ütöttem” – idézte menedzsmentjének sajtóközleménye Marozsánt.

Hozzátette, a hiba pillanata egy kicsit bennem maradt, és ugyan addig talán ő volt egy kicsivel jobb, Medvegyev nyerte az első felvonást. Hangsúlyozta, a rossz tenyeres után nem érezte magán, hogy megtört volna, csupán orosz riválisa nem hibázott, szintet emelt a játékán, és saját adogatásai mögött nagyon hatékonyan dolgozott.

Marozsán Fábián a világelit küszöbén

„A második szettben sajnos már kevesebb esélyem volt fogadóként, Medvegyev tartotta adogatásait, és rutinnal lehozta a mérkőzést” – magyarázta.

Marozsán szerint orosz riválisa a játéktudását tekintve még mindig a világ tíz, de lehet, hogy öt legjobb játékosa között van, és ugyan felkészült belőle, illetve azt kapta, amire számított, ezúttal Medvegyev volt a jobb.