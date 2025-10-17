A világranglistán 52. helyezett magyar – aki az előző körben az ötödik kiemelt amerikai Brandon Nakashimát (34.) búcsúztatta – a nyolc között egy igazi elitjátékossal szállt szembe Medvegyev (14.) személyében. Mint korábban Marozsán Fábián elmondta, az elmúlt hetekben többször edzett az orosz sztárral Cincinnatiban és Pekingben is, és szerette volna végre tétmeccsen is megszorongatni a 2021-es US Open bajnokát.
A két teniszező eddig egyszer találkozott hivatalos mérkőzésen, a 29 éves rivális 6:3, 6:2, 7:6-ra nyert tavaly az amerikai nyílt bajnokságon.
A pillanat, ami mindent megváltoztatott
A Vasas SC sportolója remekül állta a sarat Kazahsztánban a torna esélyese ellen, aki bréklabdáig sem jutott el az első tíz játékban.
A 26 éves magyar 5:4-nél fogadóként három szettlabdát is elszalasztott, majd a kihagyott nagy lehetőség után rögtön elbukta az adogatását, Medvegyev pedig könnyedén kiszerválta a játszmát.
A folytatásban a 20-szoros ATP-tornagyőztes orosz rögtön elvette Marozsán adogatását, ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, ráadásul 1:3-nál Medvegyev ismét brékelt, innen pedig már nem volt visszaút. Az összecsapás 67 percig tartott.
„Az első szett nem volt rossz, tudtam hozni az adogatásaimat, magabiztos voltam, és fogadóként is volt esélyem. Három szettlabdám volt, abból csak az egyiknél volt labdamenet és valós esély, akkor viszont egy könnyű tenyerest hosszúra ütöttem” – idézte menedzsmentjének sajtóközleménye Marozsánt.
Hozzátette, a hiba pillanata egy kicsit bennem maradt, és ugyan addig talán ő volt egy kicsivel jobb, Medvegyev nyerte az első felvonást. Hangsúlyozta, a rossz tenyeres után nem érezte magán, hogy megtört volna, csupán orosz riválisa nem hibázott, szintet emelt a játékán, és saját adogatásai mögött nagyon hatékonyan dolgozott.
Marozsán Fábián a világelit küszöbén
„A második szettben sajnos már kevesebb esélyem volt fogadóként, Medvegyev tartotta adogatásait, és rutinnal lehozta a mérkőzést” – magyarázta.
Marozsán szerint orosz riválisa a játéktudását tekintve még mindig a világ tíz, de lehet, hogy öt legjobb játékosa között van, és ugyan felkészült belőle, illetve azt kapta, amire számított, ezúttal Medvegyev volt a jobb.
„Bosszantó, hogy nem tudtam úgy kezelni az adogatását, ütéseit, ahogyan szerettem volna, de ma nagyon jó teljesítményt nyújtott, és végig nyomás alatt tartott” – vélekedett.
Kiemelte,
negyeddöntős búcsúja ellenére pozitívan értékeli Almatiban nyújtott teljesítményét, és összességében az ázsiai túrát – korábban Pekingben és Sanghajban lépett pályára –, mert nyert meccseket, legyőzött nagyon jó játékosokat és értékes világranglista-pontokat gyűjtött.
„Abszolút látom az elmúlt meccsek pozitívumait, és szeretném ezt a lendületet tovább vinni a szezon hátralévő versenyeire. A legfontosabb, hogy élvezzem a játékot, egészséges maradjak, és biztosítsam év végén a helyemet a legjobb ötven között, ami az elsődleges célom” – nyilatkozta.
Marozsán lemondta a bécsi torna selejtezőjét, mivel egy végigutazott éjszaka után a szombati első találkozóra éppen csak beesne az osztrák fővárosba a reggeli órákban, és ennek jelentős kockázata lenne. A bécsi főtáblára nem, de a bázeli verseny legjobbjai közé még bekerülhet Marozsán – első várakozó jelenleg –, aki Almatiból hazautazik Budapestre. Idén még a párizsi mestertorna és az athéni viadal szerepel a naptárában – jelentette az MTI.
Eredmény, negyeddöntő:
Danyiil Medvegyev (orosz, 2.) – Marozsán Fábián 7:5, 6:2
