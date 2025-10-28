A Márton-család rendkívül sikeres időszakot élt. A most már kétszeres világbajnok Márton Luana ikertestvére, Viviana tavaly Párizsban ebben a súlycsoportban szerzett olimpiai aranyérmet, ő azonban most másik kategóriában (62 kg) indul, hogy elkerülje Luanát.

Márton Luana 2023 után ismét világbajnoki címet nyert

Fotó: worldtaekwondo.org

A hazai szövetség elnöke, Márton Zsolt Krisztián - aki névrokona a Mártin-ikreknek „csodának” minősítette Márton Luana sikerét.

Ugyanazt hozta a kislány, amit a testvére a párizsi olimpián, az első pillanattól látszott, hogy megállíthatatlan. Ami külön érdekes, hogy az év eleji eredményei alapján nem lehetett következtetni erre a nagyszerű teljesítményre. Szinte csodát tett, nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon keményen dolgozott, és fantasztikus eredményt ért el, annál is inkább, mert az európai országok nem nagyon szereztek érmet ezen a világbajnokságon, eddig Ázsiának állt a zászló. A kevés európai éremből nyert most egyet Magyarország”

– nyilatkozta az MTI-nek a Taekwondo Szövetség elnöke.

Az immár kétszeres vb-győztes Márton Luana idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.