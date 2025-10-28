Márton Luana ellenfele a döntőben a 2019-ben és 2022-ben is bronzérmes, Tokióban olimpiai negyedik brazil Milena Titoneli volt, aki az elődöntőben egy utolsó pillanatban szerzett ponttal győzte le a nigériai Elizabeth Anyanachót, így vélhetően fáradtabban érkezett az összecsapása. A 19 éves magyar versenyző ezt ki is használta, az első menetet fölényesen, 8-1-re hozta, a folytatásban pedig tökéletes védekezést mutatott be, így ő lett a sportág történetének első kétszeres magyar világbajnoka.

Márton Luana a tekvondó első kétszeres magyar világbajnoka

Fotó: Nemzetközi Judo Szövetséget (IJF)

Márton Luana csodát tett a világbajnokságon

„Köszönöm mindenkinek, aki segített, hitt bennem, testvéremnek, családomnak, edzőimnek (Suvi Mikkonen, Jesus Ramal), edzőtársaimnak, a Magyar Taekwondo Szövetségnek, egyesületeimnek, Hankuk International School, Újpesti Torna Egylet. Nélkülük nem sikerülhetett volna” – írta közösségi oldalán a győztes.

A hazai szövetség elnöke, Márton Zsolt Krisztián - aki névrokona az ikreknek - az MTI-nek nyilatkozva egyenesen „csodának” minősítette Luana sikerét.

Ugyanazt hozta a kislány, amit a testvére a párizsi olimpián, az első pillanattól látszott, hogy megállíthatatlan.

Ami külön érdekes, hogy az év eleji eredményei alapján nem lehetett következtetni erre a nagyszerű teljesítményre. Szinte csodát tett, nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon keményen dolgozott, és fantasztikus eredményt ért el, annál is inkább, mert az európai országok nem nagyon szereztek érmet ezen a világbajnokságon, eddig Ázsiának állt a zászló. A kevés európai éremből nyert most egyet Magyarország” – mondta.

Az immár kétszeres vb-győztes Márton Luana idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.