Márton Viviana döntőbeli ellenfele a tunéziai Vafa Maszhuni volt, a magyar tekvondós nagy küzdelemben végül az ezüstérmet szerezte meg.

Márton Viviana ezüstérmes lett a világbajnokságon

Fotó: DAVID GRAY / AFP

Márton Viviana vb-ezüstérmes

A 19 éves magyar versenyző – aki Párizsban 67 kilóban nyert ötkarikás aranyat – a döntőben a tunéziai Vafa Maszhunival találkozott és nagy csatában maradt alul. Ugyan mindkét menet döntetlennel zárult (7-7, 0-0), de a riválisnak több akciópontja volt, így ő diadalmaskodott – számolt be róla az MTI.

Az UTE tekvondósa a 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót, a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovicot, majd a címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzinát verte, hogy aztán a fináléba kerülésért a hazai közönség előtt szereplő Hszi-min Csent győzze le két menetben.

Egy nappal korábban, Márton Viviana ikertestvére, Márton Luana aranyérmes lett, az immár kétszeres vb-győztes tekvondós idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.

A Márton testvérek teljesítménye sportágtörténeti, ugyanis először fordult elő, hogy két magyar tekvondós is dobogóra állt ugyanazon a világbajnokságon.

