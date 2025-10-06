Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyászol a lovassport világa, miután 15 évesen elpusztult Lannem Silje, a híres versenykanca. Minden idők egyik legsikeresebb versenylova mérgező növényt evett, így szinte azonnal meghalt.

Lannem Silje minden idők egyik legsikeresebb versenylova volt. A Magyar Nemzet azt írja, a versenykanca mérgező növényt evett a legelőn, ezért a halála előtt nagyon sokat szenvedett, súlyos görcsök gyötörték mielőtt meghalt. 

Meghalt Lannem Silje, minden idők egyik legsikeresebb versenykancája
Meghalt Lannem Silje, minden idők egyik legsikeresebb versenykancája
Fotó: Hest360/YouTube

Edzője, Ola Skrugstad szerint fenomenális egyéniség volt.

Meghalt a világbajnok versenykanca

A norvég Lannem Silje minden idők egyik legjobb hidegvérű kancájaként írják le, karrierje során 54 versenyen 46 győzelmet aratott. Többek között megnyerte a 2015-ös solvallai elitversenyt, a svéd és norvég kritériumversenyt és a Derbyt. A versenyek során több mint 7 millió svéd koronát nyert meg. A ló 2018-ban fejezte be versenyzői pályafutását és utána tenyészkanca lett.

Lannem Siljes állítólag a mérgező növényt evett, amely súlyos májkárosodást okozott, így az akut tünetek gyorsan jelentkeztek nála.

Súlyos görcsei voltak, mielőtt meghalt. Délben fedeztük fel, és délután két órakor már halott volt” 

mondta Ola Skrugstad, a kanca idomárja. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!