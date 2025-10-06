Lannem Silje minden idők egyik legsikeresebb versenylova volt. A Magyar Nemzet azt írja, a versenykanca mérgező növényt evett a legelőn, ezért a halála előtt nagyon sokat szenvedett, súlyos görcsök gyötörték mielőtt meghalt.

Meghalt Lannem Silje, minden idők egyik legsikeresebb versenykancája

Fotó: Hest360/YouTube

Edzője, Ola Skrugstad szerint fenomenális egyéniség volt.

Meghalt a világbajnok versenykanca

A norvég Lannem Silje minden idők egyik legjobb hidegvérű kancájaként írják le, karrierje során 54 versenyen 46 győzelmet aratott. Többek között megnyerte a 2015-ös solvallai elitversenyt, a svéd és norvég kritériumversenyt és a Derbyt. A versenyek során több mint 7 millió svéd koronát nyert meg. A ló 2018-ban fejezte be versenyzői pályafutását és utána tenyészkanca lett.

Lannem Siljes állítólag a mérgező növényt evett, amely súlyos májkárosodást okozott, így az akut tünetek gyorsan jelentkeztek nála.

Súlyos görcsei voltak, mielőtt meghalt. Délben fedeztük fel, és délután két órakor már halott volt”

– mondta Ola Skrugstad, a kanca idomárja.