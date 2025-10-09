Michael van Gerwen számára az elmúlt hónapok pokolian nehezek voltak: a holland sztárdartsos tavasszal jelentette be, hogy elválik a feleségétől, Daphne-tól. A párnak két közös gyereke van: egy kislány, Zoë (2017-ben született) és egy kisfiú, Mike (2020). A válás érthetően megviselte a 36 éves klasszist, akinek a nagy változás nemcsak a magánéletére, hanem a sportteljesítményére is erősen kihatott.
Ha a válás nem lenne elég súlyos csapás, Van Gerwennek egy másik nehézséggel is meg kell birkóznia, ugyanis kiderült, hogy az édesapja, Henri rákkal küzd.
„Minden kétséget kizáróan a mostani életem legnehezebb időszaka. Az apám egyébként jól van, most héthetes sugárkezelésen, majd valószínűleg kemoterápián esik át. Utána remélhetőleg minden rendben lesz vele. Tizennyolc hónap alatt másodszor távolítottak el a szervezetéből rosszindulatú daganatot. A műtétje csak néhány nappal a World Matchplay-versenysorozat előtt volt. Nem ez volt a legideálisabb felkészülés nekem, de néha vannak fontosabb dolgok az életben, mint a darts” – nyilatkozta a háromszoros világbajnok.
Van Gerwen életében továbbra is sok a nehézség, a holland dartsos jelenleg nincs jó lelkiállapotban.
Még nem vagyok jól, hiszen a válás kellős közepén tartok. Most minden más lett az életemben, új rutinok kialakítására van szükségem. Természetesen még pár hónapba telik, mire teljesen rendeződik az életem. De visszatérek, ne aggódjatok!”
– üzent a rajongóinak a 36 éves sztár, aki májusban jelentette be, hogy 11 év után válik a feleségétől.
A szakítás megerősítése mindössze néhány nappal azután történt, hogy Van Gerwen nem tudott bejutni a Premier League Darts idei szezonjának rájátszásába, a nagy bejelentést pedig akkor tette, amikor visszalépett a holland dartsbajnokságtól. Van Gerwen ezt követően egy hónapig nem versenyzett, majd a US Darts Mastersen tért vissza, ahol a nyolcaddöntőt még sikerrel vette, ám a negyeddöntőben Gerwyn Price megállította.
A világranglistán harmadik helyezett sztárjátékos teljesítménye a magánéleti gondjai következtében visszaesett, de ezzel saját maga is tisztában van.
„A versenyek nehezebbek, időt kell szánnom rájuk, és vissza kell térnem a gyakorló táblához. Meg kell találnom a megoldást a magánéleti problémáimra. Mindennek a helyére kell kerülnie. Persze ez időbe telik, és én nem fogom siettetni.
Az emberek mondhatnak nekem, amit csak akarnak. A magam módján fogom ezt csinálni. Az elmúlt tizenöt évben is a magam módján csináltam, most is így lesz”
– szögezte le a holland, akinek talán nem ártana másokra is hallgatnia, ha nem akar teljesen szétcsúszni.
Van Gerwen a válás okozta változás és a versenyeken mutatott gyengébb teljesítménye miatt ingerlékenyebb és türelmetlenebb, amit jól szemléltet a szeptemberi botránya.
A beszámolók alapján a hétszeres Premier League-győztes dartsos Den Bosch városában keveredett verekedésbe egy kebabosnál, az esetről készült felvétel pedig bejárta a világot.
A kiszivárgott videó Snapchat-felvételként kezdett el terjedni, amelyen több ember is látható, amint megpróbálják szétválasztani a feleket. A balhézó Van Gerwen – ahogy dartsos körökben hívják, MVG – tisztán kivehető a felvételen, az incidensről később maga az érintett is megszólalt. Állítása szerint nem ő kezdte a konfliktust: azt mondta, az étterem konyhája felől támadt rá egy férfi verbális vita közben. Szerinte sokan túldramatizálják az esetet, holott úgy vélte, a jelenlévők gyorsan közbeléptek, és a feszült helyzet „rendeződött”. A darts háromszoros világbajnoka hozzátette: azóta megbeszélték és rendezték az ügyet.
Nem a „kebabos incidens” volt a holland egyetlen botránya, 2015-ben szexuális tartalmú SMS-ek miatt bukott le. Van Gerwen ekkor még csak nyolc hónapja volt házas, ám máris rajtakapták, amint egy fiatal anyával akart randevúzni egy hotelben. Az akkor még egyszeres vb-győztes játékos egy szemrevaló bradfordi nőnek, Stacey Owennek írogatott, akit állítólag az egyik versenyen szemelt ki magának a közönség soraiból.
„Mélyen sajnálom, hogy üzeneteket váltottam Stacey Owennel, és hogy találkoztam vele, miközben már az Egyesült Királyságban voltam, hogy a Premier League-ben játsszak.
Szeretném egyértelművé tenni, hogy Ms. Owen és köztem soha nem volt szexuális kapcsolat. Elsősorban a családom és a feleségem, Daphne miatt aggódom,
akiktől feltétlenül bocsánatot kérek. Remélem, hogy az emberek most már hagyják, hogy továbblépjek, és a dartsra koncentráljak” – magyarázkodott a botránya után Van Gerwen.
A Luke Littler elleni, idén januárban rendezett világbajnoki döntő előtt élő adásban elejtett káromkodással okozott sokkot a világranglista korábbi éllovasa. A riporternő csak annyit kérdezett tőle, hogy ha nyerne, akkor ez a vb-cím hol helyezkedne el a három másik bajnoki címe között, de Van Gerwent a kérdés feldühítette.
Emiatt majd holnap kell aggódni. De nem érdekel. B.ssza meg, már mindent megnyertem”
– vetette oda, mire a riporternő próbált kínosan elnézést kérni az obszcén nyelvezetért.
Visszatérve Van Gerwen válásához, minden idők második legsikeresebb dartsjátékosa – csak a legendás Phil Taylor előzi meg – az idei nyáron féktelen bulizással vigasztalódott, hogy túltegye magát a szakításon. Többek között ellátogatott a belgiumi Tomorrowland elektronikus zenei fesztiválra, valamint az ibizai Ushuaia hotelklubban tombolt az ismert holland DJ, Martin Garrix koncertjén.
„Én is csak ember vagyok. Egy ponton újra a szép dolgokra kell koncentrálni, nem csak a káosszal foglalkozni, amit egy válás utáni életszakasz jelent.
Mivel nincs előre megírt forgatókönyv, hogy ilyenkor mi a helyes viselkedés, azt csináltam, ami számomra boldogságot jelentett. Ilyenkor az ember csak ülhetne otthon egész nap, és gyászolhatná a tönkrement házasságát, de az értelmetlen.
Szóval inkább úgy döntöttem, szórakoztató dolgokat csinálok, szánok időt magamra” – mondta Van Gerwen, akit az ellenfelei egyébként kifejezetten arrogáns alaknak tartanak.
A világranglista jelenlegi első helyzettje, Luke Humphries egyértelműen Van Gerwen nevét említette, amikor arról kérdezték, kinek van a legnagyobb egója a darts sztárjai között.
Ez könnyű, ő nem más, mint Michael van Gerwen. Nagyon, nagyon jól áll neki. Valahogy furcsa módon illik hozzá. Azt hiszem, ez egy holland tulajdonság is. Ők ilyenek”
– jellemezte gúnyosan Humphries a hollandot, aki egyszer annyira feldühítette az egyik riválisát, Vincent van der Voortot, hogy az nekiesett.
„Valójában párszor megütötte Michael arcát. Nem úgy, hogy teljesen összeverte, de párszor megütötte. Michael egója kissé nagyra nőtt, Vincent egyszerűen ezt nem tűrte. Valószínűleg tiszteletlenül viselkedett Vincenttel, ő pedig nem szereti ezt. Később aztán barátok lettek” – mesélte egy interjújában Humphries Van Gerwennel kapcsolatban.
Van Gerwen szeptember végén, a World Series döntőjében 11-7-re legyőzte a 18 éves Luke Littlert, ezzel két év után nyert újra televíziós tornát, ráadásul hazai közönség előtt. A 36 éves világsztár könnyek között ünnepelte nagy sikerét a kislányával, ám ezt követően több versenyen is elbukott, a Leicesterben rendezett, októberi World Grand Prix-n már az első párharcában simán kikapott honfitársától, a világranglistán csupán 33. helyezett Dirk van Duijvenbode-tól.
Soha nem voltam még ilyen helyzetben. Tizenhét és fél évig éltem együtt a feleségemmel. Most új életet kell kezdenem, de a gyerekeim a legfontosabbak. Minden más csak utánuk jöhet”
– mondta Van Gerwen, akinek azért feltett szándéka, hogy megtörje a világranglistán előtte álló Luke Humphries és Luke Littler dominanciáját.
Természetesen a vereségek nem kellemesek, de ezek tesznek azzá a játékossá, aki vagyok. Tudom, mire vagyok képes, ezt mindenki tudja.
Voltak már rossz időszakok az életemben, amikor nem teljesítettem jól. Ez egy maraton, nem sprint. Biztosnak kell lenned abban, hogy hosszú távon itt leszel. Tizennyolc éve vagyok a PDC-ben (Professional Darts Corporation – professzionális dartsszervezet – a szerk.). Mondani könnyű, de meg is kell tenned. Én ezt akarom. Ha nincs meg benned a siker iránti éhség, akkor talán itt az ideje, hogy valami mást csinálj. Én még mindig szeretek nagy színpadokon fellépni” – tette hozzá MVG.
A darts legrangosabb eseményén, az év végi PDC-vb-n a világranglistát 2014 és 2021 között zsinórban hét éven át vezető Van Gerwen újra megmutathatja a nagyérdeműnek, hogy mire képes a tábla előtt. A történtek ismeretében azonban nagy kérdés, melyik arcát látjuk majd a holland sztárnak a sportág legjelentősebb bajnokságán.