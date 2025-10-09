Michael van Gerwen számára az elmúlt hónapok pokolian nehezek voltak: a holland sztárdartsos tavasszal jelentette be, hogy elválik a feleségétől, Daphne-tól. A párnak két közös gyereke van: egy kislány, Zoë (2017-ben született) és egy kisfiú, Mike (2020). A válás érthetően megviselte a 36 éves klasszist, akinek a nagy változás nemcsak a magánéletére, hanem a sportteljesítményére is erősen kihatott.

Michael van Gerwen borzasztóan nehéz időszakon megy keresztül

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Michael van Gerwen élete összeomlott

Ha a válás nem lenne elég súlyos csapás, Van Gerwennek egy másik nehézséggel is meg kell birkóznia, ugyanis kiderült, hogy az édesapja, Henri rákkal küzd.

„Minden kétséget kizáróan a mostani életem legnehezebb időszaka. Az apám egyébként jól van, most héthetes sugárkezelésen, majd valószínűleg kemoterápián esik át. Utána remélhetőleg minden rendben lesz vele. Tizennyolc hónap alatt másodszor távolítottak el a szervezetéből rosszindulatú daganatot. A műtétje csak néhány nappal a World Matchplay-versenysorozat előtt volt. Nem ez volt a legideálisabb felkészülés nekem, de néha vannak fontosabb dolgok az életben, mint a darts” – nyilatkozta a háromszoros világbajnok.

Van Gerwen életében továbbra is sok a nehézség, a holland dartsos jelenleg nincs jó lelkiállapotban.

Még nem vagyok jól, hiszen a válás kellős közepén tartok. Most minden más lett az életemben, új rutinok kialakítására van szükségem. Természetesen még pár hónapba telik, mire teljesen rendeződik az életem. De visszatérek, ne aggódjatok!”

– üzent a rajongóinak a 36 éves sztár, aki májusban jelentette be, hogy 11 év után válik a feleségétől.

Michael van Gerwen és Daphne Govers, amikor még együtt voltak

Fotó: walesonline.co.uk/

A szakítás megerősítése mindössze néhány nappal azután történt, hogy Van Gerwen nem tudott bejutni a Premier League Darts idei szezonjának rájátszásába, a nagy bejelentést pedig akkor tette, amikor visszalépett a holland dartsbajnokságtól. Van Gerwen ezt követően egy hónapig nem versenyzett, majd a US Darts Mastersen tért vissza, ahol a nyolcaddöntőt még sikerrel vette, ám a negyeddöntőben Gerwyn Price megállította.

Botrányos verekedésbe keveredett Michael van Gerwen

A világranglistán harmadik helyezett sztárjátékos teljesítménye a magánéleti gondjai következtében visszaesett, de ezzel saját maga is tisztában van.