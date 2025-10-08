Live
Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Idén a magyar úszósportban két igazán forró téma akadt. Az egyik Milák Kristóf ügye, aki újra kihagyta az év fő versenyét, ezúttal a szingapúri világbajnokságot. A másik az edzőként visszatérő Shane Tusup és a korábban Hosszú Katinka-utódnak kikiáltott Jackl Vivien összeállása, ami nem hozta meg a várt eredményeket. Gergely István, az edző és a két úszó klubjának, a Honvédnak az elnöke öntött tiszta vizet a pohárba a dolgok állásáról.

Milák Kristóf idén már biztos nem indul versenyen, megtörtént a szakítás Jackl Vivien és Shane Tusup között.

Milák Kristóf idén már nem fog versenyezni
Milák Kristóf idén már nem fog versenyezni
Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Mi lesz Milák Kristóffal?

Gergely István Milák Kristófról elmondta, hogy edzésben van, de versenyezni 2025-ben nem láthatjuk - szúrta ki a Magyar Nemzet.

Pedig a rövidpályás szezon csak most indul be, kezdődik a Világkupa-sorozat  az olimpiai bajnok  Kós Hubert főszereplésével, decemberben pedig Lublinban Európa-bajnokságot rendeznek.

Kristófról annyit tudok mondani, hogy nem tervezi az indulást sem a novemberi rövidpályás országos bajnokságon, sem a decemberi lublini Európa-bajnokságon, de azt meg tudom erősíteni, hogy edz 

– ismertette Milák döntését a Honvéd elnöke.

 Jackl és Tusup már nem edzenek együtt

A vízilabdázóként olimpiai bajnok klubelnök kijelentette, Jackl és Tusup viszont már egyáltalán nem edzenek együtt.

„Vivien már egyáltalán nem edz Shane-nel, egyelőre még folyik a közös gondolkodás arról, hogy mi lenne vele kapcsolatban a legjobb megoldás. Azt szeretnénk, hogy minden szempontból jó legyen neki, hogy a Honvéd sportolójaként legyen a tehetségének megfelelően eredményes" – fogalmazott Gergely István.

Adja magát a kérdés, hogy mi lesz Shane Tusup sorsa, aki Jackl edzőjeként tért vissza, ám most hoppon maradt.

"Egyelőre még igen (még a Honvéd kötelékében áll – a szerk.), mert más területeken is dolgozik a klubnál" – adott sejtelmes választ Gergely, aki ugyanakkor azt még nem tudja, mit tartogat Tusup jövője, ami önmagában is beszédesnek tűnik.

