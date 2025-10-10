A világranglistán ötödik helyezett Mirra Andrejeva a nyolcaddöntőbe jutásért a német Laura Siegemunddal csapott össze a Kínában rendezett tornán. A 18 éves játékos azonban nagyon formán kívül volt, és borzasztóan nehezen viselte, hogy nem megy neki a játék. Andrejeva az első szettet ugyan rövidítésben megnyerte, ám ezt követően 6:3, 6:3 arányban elbukott, így Siegemund jutott tovább.

Mirra Andrejeva teljesen összeomlott a vuhani tenisztornán

Fotó: WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/VCG via Getty Images

Mirra Andrejeva zokogott és tombolt

Az orosz teniszező játéka a második szettben visszaesett, és ezt annyira nehezen viselte, hogy elsírta magát a pályán, majd oroszul káromkodott, ami ezt jelentette:

„Kib.szottul elegem van ebből a k.rva teniszből”.

Miután újabb játszmát veszített, összetörte a ütőjét, aztán amikor Siegemund a következő szettet is megnyerte, Andrejeva sírva fakadt.

🎾 “F*king sick of this f*king tennis”



18-year-old Russian tennis player Mirra Andreeva couldn’t hold back her emotions after losing a point in a match against Germany’s Laura Siegemund at the Wuhan tournament. pic.twitter.com/WmrOFZ6LKE — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025

A harmadik szettben azonban még idegesebb lett a világranglista ötödik helyezettje. A 18 éves játékos teljesen elvesztette a fejét, szándékosan nagy erővel ütötte a labdát a nézők közé, miután panaszkodott Siegemund időhúzására. Ezt követően egy gyenge ütéssel a hálóba küldte a labdát, és azt kiabálta, hogy „nem tudom elhinni”.

Andrejeva később az operatőrre is ráförmedt, hogy ne filmezze, miközben ő éppen a könnyeivel küszködik.

Mirra Andreeva saying she doesn’t want to be filmed after losing her serving game😔 pic.twitter.com/vEWyoO0G6U — Amanda Anisimova🌺 (@anisimovamanda_) October 7, 2025

Nem ez volt az első alkalom, hogy Andrejeva nem tudta uralni az érzelmeit a teniszpályán. A tavalyi szezonban a Darja Kaszatkina elleni fináléban fakadt sírva, idén nyáron pedig a McCartney Kessler elleni vereséget követően csapkodta hisztérikusan a saját lábát.

Kapcsolódó cikkek