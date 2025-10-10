Live
Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

A vuhani keménypályás tenisztornán az oroszok 18 éves tinisztárja teljesen kiborult. A Laura Siegemund elleni mérkőzésén Mirra Andrejeva többször elsírta magát, káomkodva őrjöngött és még az ütőjét is ripityára törte.

A világranglistán ötödik helyezett Mirra Andrejeva a nyolcaddöntőbe jutásért a német Laura Siegemunddal csapott össze a Kínában rendezett tornán. A 18 éves játékos azonban nagyon formán kívül volt, és borzasztóan nehezen viselte, hogy nem megy neki a játék. Andrejeva az első szettet ugyan rövidítésben megnyerte, ám ezt követően 6:3, 6:3 arányban elbukott, így Siegemund jutott tovább.

Mirra Andrejeva teljesen összeomlott a vuhani tenisztornán
Fotó: WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/VCG via Getty Images

Mirra Andrejeva zokogott és tombolt

Az orosz teniszező játéka a második szettben visszaesett, és ezt annyira nehezen viselte, hogy elsírta magát a pályán, majd oroszul káromkodott, ami ezt jelentette: 

„Kib.szottul elegem van ebből a k.rva teniszből”. 

Miután újabb játszmát veszített, összetörte a ütőjét, aztán amikor Siegemund a következő szettet is megnyerte, Andrejeva sírva fakadt.

A harmadik szettben azonban még idegesebb lett a világranglista ötödik helyezettje. A 18 éves játékos teljesen elvesztette a fejét, szándékosan nagy erővel ütötte a labdát a nézők közé, miután panaszkodott Siegemund időhúzására. Ezt követően egy gyenge ütéssel a hálóba küldte a labdát, és azt kiabálta, hogy „nem tudom elhinni”. 

Andrejeva később az operatőrre is ráförmedt, hogy ne filmezze, miközben ő éppen a könnyeivel küszködik.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Andrejeva nem tudta uralni az érzelmeit a teniszpályán. A tavalyi szezonban a Darja Kaszatkina elleni fináléban fakadt sírva, idén nyáron pedig a McCartney Kessler elleni vereséget követően csapkodta hisztérikusan a saját lábát.

