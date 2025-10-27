Hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt az MLSZ korábbi főtitkára és az MVLSZ egykori alelnöke majd társelnöke, dr. Bordás György – számolt be a szomorú hírről a MOB.

Bordás György, az MLSZ korábbi főtitkára, az MVLSZ volt társelnöke

A magyar vízilabda-család is gyászolja az MLSZ volt főtitkárát

Bordás György 1947-ben született, fiatalon öttusázott, majd évekig kaszkadőrként dolgozott. Ezt követően elvégezte a Jogi Egyetemet, majd biztosítói szakmai pályafutásba kezdett, egyebek mellett vezérigazgatói tisztséget is betöltött.

Bordás György 2005-től volt tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, majd 2002-től hét éven át dolgozott a Magyar Vízilabda-szövetségnél, 2009-től 2010-ig pedig a Magyar Labdarúgó-szövetség főtitkára volt.

„Gyászol a magyar vízilabda-család: hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt az MVLSZ egykori alelnöke majd társelnöke, dr. Bordás György. Annak idején az NN Biztosító vezetőjeként került be a szövetség vezetésébe, miután az általa vezetett társaság az MVLSZ főtámogatója lett; profizmusával és kimeríthetetlen segítőkészségével éveken át szolgálta a magyar vízilabdát. Emlékét megőrizzük” – búcsúzott posztjában az MVLSZ.