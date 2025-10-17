A háromszoros Fitmodel-világbajnok Nagy Bettina ismét reflektorfényben: ezúttal nem a színpadon, hanem a kamerák előtt. A V.30 Belvárosi Sportközpontban készült fotókon az erő, a fegyelem és a nőiesség találkozik. Nagy Bettina az edzőteremben és a wellnessrészlegen is megmutatta, hogyan él egy igazi sportikon a hétköznapokban.

A videóinterjút követő fotózáson nemcsak pózolt, hanem valódi edzést végzett – a bicepszezés, a farizomgyakorlatok és a húzódzkodások közben is mosolyogva dolgozott. A képek egy része az edzőteremben, másik része a pihenőzónában készült, ahol Nagy Bettina a szaunában és a termálmedencében lazított egy hosszú nap végén. Nagy Bettina háromszoros világbajnok Fitmodel

Fotó: Ladóczki Balázs

Galéria: Kulisszák mögött Nagy Bettinával: edzés a teremben, pihenés a szaunában 1/30 Nagy Bettina háromszoros világbajnok Fitness Model

