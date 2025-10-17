Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Kvíz!

Mennyire ismeri az állatvilágot? Ebből a játékos, mégis nehéz kvízből kiderül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ő az a magyar fitneszversenyző, akinek a formájáról szobrot mintáztak, most pedig újra reflektorfénybe lép, ezúttal egészen más szerepben. Nagy Bettina háromszoros Fitmodel világbajnokként ma is lenyűgöző formában van, de már nem a színpadon, hanem a nézők oldaláról, bíróként segíti a sportágat, amelynek az arcává vált. A V.30 Belvárosi Sportközpontban találkoztunk a magyar sportági ikonnal, aki az edzőteremben bemutatott pár gyakorlatot, miközben arról is mesélt, hogyan marad motivált, miért van oda a súlyzókért, és miért imád segíteni a változásra vágyó embereken.

A magyar fitneszsport egyik legismertebb arca, Nagy Bettina új szerepkörben tűnik fel: október 18-19-én, a budapesti rendezésű Fitparádén (helyszín: Dr. Koltai Jenő Sportközpont) már bíróként fogja értékelni a versenyzőket. A háromszoros világbajnok korábban a dobogók legfelső fokán állt, most pedig azoknak a sportolóknak ad visszajelzést, akik egykor hozzá hasonlóan a legjobbak közé akarnak kerülni.

Nagy Bettina, a háromszoros világbajnok Fitmodel hétköznapi, jó formára vágyó embereknek tart edzéseket Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs
Nagy Bettina, a háromszoros világbajnok Fitmodel hétköznapi, jó formára vágyó embereknek tart edzéseket
Fotó: Ladóczki Balázs

A forgatáson (a videót ITT nézheti meg) Nagy Bettina a kamerák előtt is megmutatta, mit jelent számára az edzés: bicepszezés, farizomgyakorlatok, teljes testes húzódzkodások – mindezt a tőle megszokott fegyelemmel és vidámsággal. Az operatőrök szerint „még a kamera is megszédült”, amikor Bettina erőfeszítés nélkül húzta fel magát a rúdon.

Nagyon szeretek bicepszni, és szerintem minden lánynak és nőnek többet kéne egy kicsit felsőtestezni. Mert mindenki nagyon farizom-fókuszosan edz... Ezt néha megfordítanám, és ajánlanám, hogy nyugodtan lehet felsőtestezni, mert nem lesznek tőle túl izmosak

 – mondta az interjúban.

Nagy Bettina szerint nem tartható az állandó versenyforma

A forgatás végén a stáb a szaunába is elkísérte a fitneszcsillagot, ahol Bettina a termálmedencében lazított, és természetesen a kamera előtt is ragyogott. A sportoló szerint a pihenés legalább annyira fontos része a sportos életmódnak, mint a kemény edzés.

„Nagyon jó lenne, ha úgy néznék ki a hétköznapokban, mint a versenyen, de az nem egy tartható forma – az a verseny napjára időzített csúcsforma” – mesélte nevetve.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogyan látja ma a nők és férfiak edzéskultúráját, és miért hisz abban, hogy a mentális kitartás legalább olyan fontos, mint az izmok.

Apró lépésekkel jönnek a nagy eredmények

„Ne tűzzünk ki túl nagy célokat, hanem apró lépésekkel haladjunk előre” – mondta Bettina, aki jó ideje már edzőként is segít másokat abban, hogy megtalálják a legjobb formájukat.

Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Nagy Bettina magyar IFBB bikini fitness versenyző, NagyBettina, forgatás, werk, 2025.10.07.
Galéria: Kulisszák mögött Nagy Bettinával: edzés a teremben, pihenés a szaunában
1/30
Nagy Bettina háromszoros világbajnok Fitness Model

Az interjúban arról is beszélt, mit tanácsol azoknak, akik nehezen szánják rá magukat a mozgásra, vagy hajlamosak korán feladni – Nagy Bettina hihetetlenül hasznos tippjeit és motivációs tanácsait a videónkból megtudhatja.

  • Még több cikk
Öt nyelven beszél a magyar fitneszversenyzők bombázó edzője – galéria
Eldöntöttem, hogy izmos nő leszek
Túlsúlyosan zaklatták, most ő a fitneszsport irigyelt sztárja – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!