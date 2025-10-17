A magyar fitneszsport egyik legismertebb arca, Nagy Bettina új szerepkörben tűnik fel: október 18-19-én, a budapesti rendezésű Fitparádén (helyszín: Dr. Koltai Jenő Sportközpont) már bíróként fogja értékelni a versenyzőket. A háromszoros világbajnok korábban a dobogók legfelső fokán állt, most pedig azoknak a sportolóknak ad visszajelzést, akik egykor hozzá hasonlóan a legjobbak közé akarnak kerülni.

Nagy Bettina, a háromszoros világbajnok Fitmodel hétköznapi, jó formára vágyó embereknek tart edzéseket

Fotó: Ladóczki Balázs

A forgatáson (a videót ITT nézheti meg) Nagy Bettina a kamerák előtt is megmutatta, mit jelent számára az edzés: bicepszezés, farizomgyakorlatok, teljes testes húzódzkodások – mindezt a tőle megszokott fegyelemmel és vidámsággal. Az operatőrök szerint „még a kamera is megszédült”, amikor Bettina erőfeszítés nélkül húzta fel magát a rúdon.

Nagyon szeretek bicepszni, és szerintem minden lánynak és nőnek többet kéne egy kicsit felsőtestezni. Mert mindenki nagyon farizom-fókuszosan edz... Ezt néha megfordítanám, és ajánlanám, hogy nyugodtan lehet felsőtestezni, mert nem lesznek tőle túl izmosak

– mondta az interjúban.

Nagy Bettina szerint nem tartható az állandó versenyforma

A forgatás végén a stáb a szaunába is elkísérte a fitneszcsillagot, ahol Bettina a termálmedencében lazított, és természetesen a kamera előtt is ragyogott. A sportoló szerint a pihenés legalább annyira fontos része a sportos életmódnak, mint a kemény edzés.

„Nagyon jó lenne, ha úgy néznék ki a hétköznapokban, mint a versenyen, de az nem egy tartható forma – az a verseny napjára időzített csúcsforma” – mesélte nevetve.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogyan látja ma a nők és férfiak edzéskultúráját, és miért hisz abban, hogy a mentális kitartás legalább olyan fontos, mint az izmok.

Apró lépésekkel jönnek a nagy eredmények

„Ne tűzzünk ki túl nagy célokat, hanem apró lépésekkel haladjunk előre” – mondta Bettina, aki jó ideje már edzőként is segít másokat abban, hogy megtalálják a legjobb formájukat.