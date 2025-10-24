A Nemzetközi Úszószövetség 2030-ig felfüggesztette Hannah Caldas versenyzési jogát, és törölte az elmúlt három évben elért eredményeit, miután a sportoló megtagadta a biológiai nemének megállapítására szolgáló nemi tesztet.

Hannah Caldas nem volt hajlandó alávetni magát a nemi tesztnek

Fotó: X

Megtagadta a nemi tesztet, visszavonult a transznemű úszó

A 48 éves Hannah Caldas májusban az US Masters Swimming nemzeti bajnokságon mind az öt egyéni versenyszámban az első helyen végzett. Az 50 és 100 yardos mellúszásban óriási, négy másodperces előnnyel múlta felül versenytársait. A 100 yardos gyorsúszásban három másodperccel a második úszó előtt ért célba. A transznemű úszó könnyedén nyerte az aranyérmeit, ami hatalmas felháborodást váltott ki.

Caldas 2002 és 2004 között a férfiak között versenyzett az USMS eseményein. A szervezet egy korábbi vizsgálatban megállapította, hogy bemutatott dokumentumok alapján Caldas nőnek született. Azonban a 48 éves sportoló nem volt hajlandó elvégezni a Nemzetközi Úszószövetség által előírt génvizsgálatot.

A kromoszómavizsgálatok invazív és drága eljárások. A biztosítóm nem fedezi ilyen vizsgálatok költségeit, mert azok orvosilag nem szükségesek. Egyetlen amerikai állam sem követel meg genetikai tesztet ilyen szabadidős sporteseményekhez”

– nyilatkozta Caldas, aki 2012-ben három tizedmásodperccel maradt le arról, hogy Portugáliát képviselhesse a londoni olimpián.

Caldas egyébként más sportágakban is komoly sikereket ért el, számos CrossFit versenyt nyert meg, és megdöntötte a női 500 méteres fedett pályás evezés világrekordját is. Most azonban úgy érzi, itt az ideje lezárni az úszás fejezetét.

Megértem és elfogadom a következményeket. Ha öt év eltiltás az az ár, amit fizetnem kell azért, hogy megvédjem a legintimebb egészségügyi adataimat, akkor ezt az árat szívesen megfizetem magamért és minden más nőért, aki nem akarja alávetni magát egy rendkívül invazív orvosi vizsgálatnak csak azért, hogy egy idősebbeknek szóló versenyeken úszhasson. Több mint 30 éve úszom szankcionált versenyeken, és készen állok arra, hogy mindezt feladjam. Az életembe és magánéletembe is már elégszer beleavatkoztak”

– tette hozzá Hannah Caldas, aki hangsúlyozta, hogy mostantól az egészségét és a személyes biztonságát fogja előtérbe helyezni.