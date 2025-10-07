Novak Djokovics az előző körben a horvát Marin Cilic ellen nyert két szettben, a legjobb 32 között pedig a selejtezőből a főtáblára jutott német Yannick Hanfmann várt rá. A 38 éves szerb szupersztár ezúttal három szettben győzött, de a mérkőzés inkább a brutális körülmények miatt maradt számára emlékezetes.

Novak Djokovics fullasztó hőségben jutott tovább Sanghajban

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Novak Djokovics rosszul lett Sanghajban

A 24-szeres Grand Slam-győztesnek hátrányból kellett felállnia német riválisa ellen, az első szettet ugyanis Hanfmann nyerte 6-4-re.

A szerb alaposan megszenvedett a brutális sanghaji körülményekkel, a 30 fokos hőmérséklet és a 80 százalékos páratartalom nagyon megviselte.

Djokovics kétszer is elhányta magát a meccs során, mindkét alkalommal a pálya melletti szemetesládát kellett igénybe vennie.

Novak Djokovic vomitando durante su partido en Shanghai.pic.twitter.com/FCkhjSlqfi — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 5, 2025

Ezzel minden pályán lévő játékosnak meg kell itt küzdenie, de brutális. Kegyetlen, amikor nap mint nap 80 százalék feletti a páratartalom, különösen a férfiak számára, akik napközben játszanak a hőségben, a tűző napon, ami még brutálisabb.

Számomra fizikailag egy kicsit nehezebb megbirkózni ezzel. Ma tényleg meg kellett járnom a hadak útját” – mondta a szerb sztár a továbbjutása után.

Djokovics pályafutása során ötödik alkalommal nyerheti meg a kínai mesterversenyt, amennyiben Sanghajban sikerrel jár.

