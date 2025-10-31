Áprilisban volt a legutóbbi ketrecharc-mérkőzése, az akkori Hexagone-gálán egy utolsó pillanatban érkezett ellenfél ellen nyert magabiztosan. Mi történt ezután, pihent egyet vagy egyből visszatért az edzőterembe? – kérdeztük Növényi Norbertet.
Volt egy nagyon komoly bordasérülésem, még a bunyó előtti héten szedtem össze. A dolog lényege az volt, hogy az egyik bordám kijött a helyéről, ami borzasztó kellemetlen volt. Emiatt kellett jó pár hét, mire újra rendesen tudtam edzeni. Persze voltam vele orvosnál is, de nagyjából másfél hónapnak kellett eltelnie, mire ment minden, ahogy előtte. Ettől függetlenül már korábban visszamentem edzeni, de egész egyszerűen semmit nem tudtam úgy csinálni, ahogy kellett volna. Pedig az edzőm mindent megpróbált, hogy lazábban sparringoljak mindenféle testvédővel, tényleg mindent bevetettünk, csak hát nem tudtam komolyan edzeni.
Növényi Norbert kemény ellenféllel néz majd szembe
Ezt a fajta sérülést nem is lehetett műteni, igaz?
Igen, erre csak az idő volt a gyógyír.
Nyáron az edzések mellett volt némi kikapcsolódás is a programban?
Edzettem, mellette volt egy zenei fesztivál, amit korábban kinéztem magamnak, oda elmentem, de azon kívül más nem volt a nyáron. Illetve még emellett Chicagóba elutaztam, mert ott volt a klubtársamnak, Michael Page-nek a UFC 319-es gáláján meccse. Mondhatjuk, hogy az volt a rövid, egy-két napos nyaralásom, próbáltam az ott létünk alatt várost nézni.
Ez augusztus közepén volt, akkor már tudta, hogy november 7-én ismét Hexagone-gálán bunyózhat?
Igen, akkor már a pontos dátumot is tudtam.
Az ellenfeléről lehet már valamit tudni?
Egy román harcos, Madalin Pirvulescu lesz az ellenfelem a ketrecben. 7-3-as a mérlege, mind a hét győzelme első menetes kiütés volt, ráadásul a három veresége során azért ott az első menetben leütötte az aktuális ellenfeleket, szóval elég veszélyes lesz. De ha követem a jó stratégiát, akkor szerintem akár az első menetben be tudom majd fejezni a küzdelmet.
A mérkőzés előtt egy hónappal, október 6-án lett 26 éves. Megengedett magának egy minimális ünneplést?
Egy hónappal a meccs előtt már elkezdtem a fogyasztást, szóval se torta, se semmi ilyesmi kihágás nem volt. A húgom sütött nekem egy egészségesebb süteményt, mondtam neki, hogy nem kell semmi, de csinál, így átmentem hozzá. Egyébként én nem nagyon szoktam ilyenkor ünnepelni, nekem ez is csak egy nap, ugyanolyan, mint a többi.
Egy félmondattal már érintettük a fogyasztást, azzal kapcsolatban pedig a legutóbbi interjúnk során is elmondta, hogy megszenvedett, sokszor szédült már az éhségtől és lényegében egyfolytában főzős-kajás műsorokat nézett a neten. Most ezen a fronton mi a helyzet?
Mielőtt beszéltünk, pont kajás műsorokat néztem (nevet – a szerk.) Ha éppen eszek, akkor közben nézem, hogy emberek főznek, TikTokon csinálnak kajákat, mert akkor legalább elképzelem, hogy én is azt eszem, amit ők.
Akkor ez most is szenvedős?
Nagyon szenvedős, de sajnos mindig szenvedős, ugyanakkor az interjúnk előtti edzés után megnéztem, nagyon jó helyen volt a súlyom. Már csak az kell majd a boldogságomhoz, hogy bemérlegeljek, és utána tudok rendesen enni.
Ha lehet ilyen kulisszatitkot elárulni, a csütörtöki mérlegelés és a pénteki ketrecbelépés között mennyit lehet visszatölteni?
Ez attól függ, volt már olyan, hogy 10 kilót visszatöltöttem, de volt olyan is, hogy csak 6-7-et. Mivel egyre nagyobb vagyok, ezért egyre nagyobbakat fogok visszatölteni is. Most majd, ha minden úgy megy, ahogy elterveztem, akkor kb. 10 kilót visszatöltök.
Böjtölni is szokott a fogyasztás alatt?
Igen, október közepén csináltam például egy 48 órás, hétvégi böjtöt, mert nagyon nagy volt a súlyom. Két napot böjtöltem, csak folyadékot vittem be, és jól is esett, péntektől vasárnap estig. Mondtam édesapámnak, aki egyébként nemrég megint böjtölt négy napot, hogy tényleg jót tesz az emberrel. Valahogy sokkal élesebb lesz tőle az agya, jobban lát dolgokat, ahogy ürül ki a szervezetéből a felesleges cukor és egyéb dolgok.
Amikor nem edzésen van, hanem otthon regenerálódik, akkor mi kapcsolja ki?
Így a felkészülés végére már kicsit fáradt vagyok az olvasáshoz, de az elején még sokat olvasok, meg videómegosztókon egyetemi előadásokat hallgatok. Még általában az is jellemző rám, hogy amikor például főzök, akkor is podcasteket hallgatok, meg hangos könyveket.
Vegyünk egy optimista forgatókönyvet. Nyer novemberben, mi lesz a következő lépcsőfok a pályafutásában?
Jelenleg több mérkőzésre szól a szerződésem a Hexagone szervezetével, de tettünk bele egy olyan kikötést is, hogy, ha és amennyiben a UFC hív, és kölcsönös az érdeklődés, akkor oda minden további nélkül elmehetek. Ezzel most csak egy baj van, a UFC-nél kicsit szigorítottak azon, hogy kiket igazolnak le. Mivel alapvetően ez a promóció az USA-ból él, próbálnak most ottani harcosokat keresni, mivel a szervezetnél jelenleg alig akad helyi bajnok, nagyrészt kelet-európai bunyósok uralkodnak a súlycsoportokban. Nekem most vannak olyan csapattársaim, akik veretlenek, meg jól bunyóznak és egyszerűen nem kapnak szerződést, plusz már a korra is rámentek a UFC-nél és 30 év felett nem is akarnak leigazolni embereket.
Az olvasók kedvéért írom le, épp egy edzés után beszélünk, ön még mindig lent van a teremben. Nem is megy haza, lassan lesz újabb tréning?
Nemrég fejeztük be és jó 1,5 óra múlva kezdődik a következő. Most napi 2-3 edzés van, plusz egy pár extra futás is a héten a súlyom miatt. Ez utóbbi kapcsán vagy felkelek korábban, és azzal indítom a napot, vagy este a vacsora után egy kései futással zárok.
Zárásként egy kicsit könnyedebb kérdés, még korábban Orlando Bloom munkáját segítette egy forgatáson. Azóta találkoztak a film kapcsán?
Igen, egy bokszolót alakított a The Cut című filmben, amelynek a bemutatóján ott voltam vele.