Áprilisban volt a legutóbbi ketrecharc-mérkőzése, az akkori Hexagone-gálán egy utolsó pillanatban érkezett ellenfél ellen nyert magabiztosan. Mi történt ezután, pihent egyet vagy egyből visszatért az edzőterembe? – kérdeztük Növényi Norbertet.

Volt egy nagyon komoly bordasérülésem, még a bunyó előtti héten szedtem össze. A dolog lényege az volt, hogy az egyik bordám kijött a helyéről, ami borzasztó kellemetlen volt. Emiatt kellett jó pár hét, mire újra rendesen tudtam edzeni. Persze voltam vele orvosnál is, de nagyjából másfél hónapnak kellett eltelnie, mire ment minden, ahogy előtte. Ettől függetlenül már korábban visszamentem edzeni, de egész egyszerűen semmit nem tudtam úgy csinálni, ahogy kellett volna. Pedig az edzőm mindent megpróbált, hogy lazábban sparringoljak mindenféle testvédővel, tényleg mindent bevetettünk, csak hát nem tudtam komolyan edzeni.

Növényi Norbert munkamoráljára sosem lehet panasz

Fotó: Növényi Norbert

Növényi Norbert kemény ellenféllel néz majd szembe

Ezt a fajta sérülést nem is lehetett műteni, igaz?

Igen, erre csak az idő volt a gyógyír.

Nyáron az edzések mellett volt némi kikapcsolódás is a programban?

Edzettem, mellette volt egy zenei fesztivál, amit korábban kinéztem magamnak, oda elmentem, de azon kívül más nem volt a nyáron. Illetve még emellett Chicagóba elutaztam, mert ott volt a klubtársamnak, Michael Page-nek a UFC 319-es gáláján meccse. Mondhatjuk, hogy az volt a rövid, egy-két napos nyaralásom, próbáltam az ott létünk alatt várost nézni.

Ez augusztus közepén volt, akkor már tudta, hogy november 7-én ismét Hexagone-gálán bunyózhat?

Igen, akkor már a pontos dátumot is tudtam.

Az ellenfeléről lehet már valamit tudni?

Egy román harcos, Madalin Pirvulescu lesz az ellenfelem a ketrecben. 7-3-as a mérlege, mind a hét győzelme első menetes kiütés volt, ráadásul a három veresége során azért ott az első menetben leütötte az aktuális ellenfeleket, szóval elég veszélyes lesz. De ha követem a jó stratégiát, akkor szerintem akár az első menetben be tudom majd fejezni a küzdelmet.

A mérkőzés előtt egy hónappal, október 6-án lett 26 éves. Megengedett magának egy minimális ünneplést?

Egy hónappal a meccs előtt már elkezdtem a fogyasztást, szóval se torta, se semmi ilyesmi kihágás nem volt. A húgom sütött nekem egy egészségesebb süteményt, mondtam neki, hogy nem kell semmi, de csinál, így átmentem hozzá. Egyébként én nem nagyon szoktam ilyenkor ünnepelni, nekem ez is csak egy nap, ugyanolyan, mint a többi.