A Facebookon és az X-en villámgyorsan kezdett terjedni egy poszt, amelyben a 21 éves olimpiai bajnokot így idézik: „Egy medencében úszni Lia Thomasszal sértés és szégyen lenne.” Csakhogy ez a mondat soha nem hangzott el.

Az ötszörös olimpiai bajnok ki sem mondott szavak miatt magyarázkodhat

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Nekiestek az olimpiai bajnoknak

A történet pillanatok alatt botránnyá dagadt: több tízezer megosztás, kommentcunamival kísért vita, és máris ott tartunk, hogy a sportolót rendkívül sokan a transznemű úszók elleni megszólalás miatt támadják. Miközben egyetlen szót sem mondott a témáról a Guardian cikke szerint.

Az ausztrál úszószövetség vasárnap közleményt adott ki, amelyben álhírnek nevezte a terjedő idézetet, és leszögezte: O’Callaghan sem interjút, sem kommentárt nem adott a témát illetően. A szervezet a Meta platformjait hivatalosan is felszólította, hogy távolítsák el a hamis posztokat, amelyek még hétfőn is elérhetők voltak.

Lia Thomas neve újra felkorbácsolta az indulatokat

A botrány középpontjába került amerikai úszó, Lia Thomas korábban férfiként versenyzett, majd nemváltáson átesett sportolóként próbált női kategóriában rajthoz állni. A nemzetközi úszószövetség 2022-ben hozott szabályai szerint azonban, aki biológiai férfiként átesett a férfi pubertáson, az nem indulhat a női mezőnyben.

Lia Thomas az olimpia női mezőnyében szeretett volna indulni

Forrás: instagram.com/liakthomas

Thomas fellebbezett, de a párizsi olimpia előtt elbukta az ügyet, így nem versenyezhetett a női számban. Ezzel együtt a neve máig az egyik legmegosztóbb a sportvilágban.

O’Callaghan a vízben továbbra is verhetetlen

Miközben a közösségi médiában tombol a vita, Mollie O’Callaghan karrierje csúcsán jár: a párizsi olimpián öt aranyérmet nyert, majd a tokiói világbajnokságon is megvédte címét 200 gyorson.

A hétvégén pedig az indianai Világkupán újra tarolt 1:50.77-es idővel, közel két másodperces fölénnyel nyert, és új egyéni csúcsot állított fel.

A bajnoknő egyelőre nem szólalt meg az ügyben, de a sportvilág máris kettészakadt: egyesek szerint az álhírek újabb példájáról van szó, amelyek pillanatok alatt képesek tönkretenni egy sportoló hírnevét, mások pedig azt követelik, hogy a közösségi platformok végre tegyenek rendet a hamis tartalmak között.