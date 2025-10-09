Az idén megválasztott Kirsty Coventry célja, hogy új lendületet adjon a téli játékoknak, és a NOB akár szakíthat is azzal a hagyománnyal, hogy kizárólag havas és jeges sportágak szerepeljenek a téli olimpia programjában. Bármilyen változtatáshoz azonban módosítani kell az Olimpiai Chartát.

Egyes teremsportágak, mint a dzsúdó, szintén a téli olimpia programjába kerülhetnek

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A tíztagú munkacsoport tagjai között van Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke is, aki az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal szerint azt javasolja, hogy a mezeifutás és a terepkerékpár – amelyek versenyeit döntő részben ősszel vagy télen rendezik – a 2030-as olimpia előzetes programtervezetébe kerüljön be.

Akár még a cselgáncs is helyet kaphat a téli olimpia programjában

Felmerült az is, hogy egyes nyári olimpiai teremsportágak – például a cselgáncs – is helyet kaphatnának a téli játékokon, ezzel színesítve és gazdagítva a kínálatot – jelentette az MTI.

A mezeifutás egyébként az 1912-es, 1920-as és 1924-es olimpián már szerepelt. Coe szerint, ha ismét bekerülne a programba, az növelhetné az afrikai országok részvételét a téli játékokon, hiszen eddig még egyetlen afrikai sportoló sem nyert érmet téli olimpián.

David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elnöke szintén támogatja a programbővítés ötletét. A 2030-as téli olimpiának a Francia Alpok ad majd otthont.