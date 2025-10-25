A Manaszlu a Föld nyolcadik legmagasabb hegye, amely a Mansiri-Himalájában található (8 163 méter). A Manaszlu a szanszkrit eredetű manasza szóból ered, s jelentése: „szellemhegy”. Egészen elképesztő, amit az oroszok csinálnak ezen a hegyen, ugyanis nem elég, hogy új utat másztak a csúcsig a délnyugati falon, de még a lefele úton sem a szokásost választották, ahogy azt tette volna rajtuk kívül nagyjából mindenki más egy ilyen nehéz és technikás mászás után, hanem az osztrák mászók által 1972-ben nyitott úton ereszkednek lefelé.

Az oroszok újítottak a Himaláján

Fotó: AMBIR TOLANG / NurPhoto

Az oroszok mindkét irányban újítottak

Az 1972-es mászás is megér egy rövid visszaemlékezést, akkor a Wolfgang Nairz által vezett expedíció alkalmával a világhírű Reinhold Messner és Franz Jäger alkotta a csúcsmászó párost, de később Jäger inkább visszavonult, mert úgy érezte, csak lassítja Messnert, aki végül egyedül fejezte be az utat és érte el a csúcsot. Az expedíció sajnos végül tragédiába torkollt, miután Messner lefelé viharba került és a segítségére és Jäger keresésére indult csapattársak, Fankhauser és Schlick is bajba kerültek. Jäger és Schlick végül meghalt, Fankhauser súlyos fagyási sérüléseket szenvedett. Messnernek ez volt a második nyolcezrese, és miután a Nanga Parbaton két évvel korábban a testvérét vesztette el, ezután megfogadta, hogy többé nem csatlakozik nagy létszámú expedícióhoz.

Vasziljev és csapata október 24-én leereszkedett az osztrák út legmeredekebb részén, hogy aztán 6500 méteren, egy nyeregben töltse az éjszakát, és a beszámolók szerint mindannyian jól vannak. Innen a saját útjukon jönnek tovább majd október utolsó hétvégéjén lefelé.