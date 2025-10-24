Live
Nem csak Kós Hubertnek megy jól az úszás Kanadában. Fángli Henrietta saját országos csúcsát megjavítva az ötödik legjobb idővel jutott döntőbe 100 méteres mellúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán.

Fángli a távot az előfutamában 1:05.00 perc alatt teljesítette, ezzel kilenc századot faragott saját korábbi országos csúcsából.

Fángli Henrietta is úszott egy országos csúcsot a vk-sorozatban
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Két országos csúcs, három döntős

Kós Hubert - azután, hogy csütörtökön 1:45.12 perces világcsúccsal győzött 200 m háton - 50 méteren a legjobb idővel, 22.90 másodperccel jutott tovább a magyar idő szerint éjszakai döntőbe.

Kós és Fángli mellett lesz egy harmadik magyar döntős is. A Magyar Úszó Szövetség beszámolója szerint ugyanis Márton Richárd is döntőbe jutott, miután 200 méter pillangón a 6. legjobb időt úszta.

Közel volt a fináléhoz Jászó Ádám 50 háton (10. hely), picit távolabb Németh Nándor 100 gyorson és Zombori Gábor 200 vegyesen (mindketten 13-ikak lettek), Senánszky Petra pedig 17-ikként zárt 50 pillangón.

 

